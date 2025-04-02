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港聞

港聞二

大狀稱為免損公眾利益 「合理解釋」仍可作辯護

【明報專訊】終院法官昨大多數裁定，只要披露特定對象受調查，足以招致刑責，駁回林卓廷因公眾利益披露資料的說法。曾任廉署總調查主任的大律師查錫我稱，法律目的是保障廉署調查不受干預，避免因泄露而影響蒐證和調查；他認為，若日後有人披露廉署受查人身分或調查內容，以免公眾受損害，仍可引用「合理解釋」（reasonable excuse）為辯護理由。

指既要維護立法原意 又要保障市民知情權

立法局1996年修訂《防賄條例》第30條，訂明有人披露他人因第II部所訂罪行接受調查，就是犯禁；事隔29年，終院昨裁定即使沒披露調查細節，單純披露調查存在，已足夠招致刑責。查錫我分析，法官除閱讀條文表面意思，更要推論立法原意，終院認為若定義太狹窄，無法達至立法原意；他指當局一方面要保障市民知情權，同時要有效對付貪污，從中取得平衡。

終院提及假設情况，若有人捲入兩宗獨立事件，涉第II部罪行受查，同時受並非第II部的罪行調查，不知披露身分會否墮入法網。本案而言，游乃強因7．21事件接受兩罪調查。首席法官張舉能明言議題與案無關，「不表達任何意見」。查錫我認為法院應釐清問題，讓公眾清楚理解法律。

《明報》1996年被指披露調查後得直 立法局修例

翻查資料，《防賄條例》第30條在本港回歸前遭法律挑戰，源自「明報訴律政司」（Ming Pao Newspapers Ltd v Attorney-General of Hong Kong）案。當時《明報》報道廉署就地產商涉聯手投地蒐證，被指披露調查。案件上訴至英國樞密院，樞密院1996年裁定條例不牴觸人權法，但同時指出，因廉署當時的調查僅屬初步，無具體調查對象，裁定《明報》上訴得直。

經樞密院終極裁決，立法局不久修訂第30條字眼，明文禁止向公眾披露疑涉第II部罪行受查人的身分、其受查的事實或任何調查細節。過往違反此例入獄的案例不多，較為人熟知是社民連前主席吳文遠2016年披露廉署調查「馮程淑儀案」，判囚4個月。

相關字詞﹕樞密院 終審法院 防止賄賂條例 披露受調查人身分 林卓廷

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