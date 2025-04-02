披露游乃強受查 林卓廷恢復定罪 官裁毋須提指明罪行亦犯禁 律政司終極勝訴

林卓廷（現年47歲）昨日由懲教人員押往終院應訊，終院法官並無開庭宣判，以頒布判辭方式處理。林卓廷在犯人欄內簽收及自行翻閱判辭後便離開，林的母親及民主黨前主席劉慧卿等有到庭支持。

5法官3認為披露某人受查 已構成犯法

根據判辭，終院處理的法律問題為《防止賄賂條例》第30(1)(b)條的詮釋，特別是披露何等內容便會觸犯法例（見表1）。首席法官張舉能、常任法官李義及非常任法官歐頌律均認為，只要披露某人為廉署一項調查的對象已構成犯法，毋須提及該調查是《條例》第II部所訂罪行；常任法官霍兆剛及林文瀚則持相反看法，認為條文應着眼於字面意思，披露時需要指明該調查涉及第II部所訂罪行才屬違法（見另稿）。

法官李義表示，第II部所訂罪行主要針對貪污罪行，具體包括收受利益、賄賂、與代理人進行貪污交易及擁有不明財產等。林卓廷於案發時披露游乃強正受廉署調查「公職人員行為失當」罪，該罪行不在第II部列表內，李義詮釋條文指出，條文不論是(a)及(b)條均禁止披露該調查之存在，以及禁止披露該調查的任何細節，從條文用語可見，純粹披露該調查之存在足以犯法。

官指雖涉公眾利益 林行為亦不能開脫

李義續稱，有人可能用較隱晦的方式向受調查者披露，甚至通過「打眼色」（nod and a wink），毋須一言一詞便可以知會受調查者，而這樣通風報信（tipping off）很大機會打擊廉署的調查行動，故禁止純粹披露調查的存在，更能恰當處理隱晦的披露；如果只有披露內容是指明調查與第II部所訂罪行有關才算犯法，難以相信為立法原意。

雖然林卓廷一方指出，林有意揭露警方執法的疏漏，以及促使游乃強被調離調查7．21事件的職務，惟李義指出，儘管可能涉及公眾利益，亦不能開脫林的行為；如果林想藉抹黑而令游被調職，則違反保護受查人聲譽的立法原意。首席法官張舉能持相同看法，認為從條文用語分析，單純披露某人為廉署調查的對象已屬犯法。

法官歐頌律認同上述兩名法官的看法，並從立法歷史加以分析，指立法會於1996年修訂條文，收窄了其適用罪行的範圍，由原來涵蓋《條例》的所有罪行，縮窄為僅限第II部所訂罪行，惟相關修訂無意更改其目的，即當局想藉禁止披露以保障廉署調查的公正及效能。

身負多案料最快2030年出獄

林卓廷尚未就本案的4個月刑期服刑，若計算本案、初選案和7．21非白衣人暴動案刑期，預料他最快2030年出獄。不過，林另涉未開審的2019年立會「鬧雙胞」妨礙案，以及尚待上訴的屯門遊行刪相案，出獄時間仍有變數。

【案件編號：FACC 8/24】