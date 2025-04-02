美《香港政策法》報告：安全部門監視民主派 特區5000字斥失實 「為政治利益創作」

報告：再無公開悼六四 警屢准領館外示威

美國國務院在報告指控，北京及特區政府以國安為由，破壞法治及人權自由，國務卿魯比奧維持在美國法例下不向香港提供有別內地的待遇。報告指，國安法例衝擊本港人權自由，包括形容凡涉國家安全案件，「不能預期有公平審訊（no expectation of a fair trial）」，又提到警方約談遭通緝海外人士的親友等。報告提及，2019年起本港無再公開悼念六四活動，而警方多次批准美國駐港澳總領事館外的小型反美示威。

今年美方在多處的描述，都較上屆政府更負面，包括批評香港執法部門延遲或消極處理美國執法部門的請求，甚至曾將請求轉交北京，但反過來美方均答應由香港提出的類似請求。

特區政府發言人批評，美方對特區各方面發表「以政治凌駕法治、顛倒是非的謬論」，干涉香港事務；又稱《國安條例》下，執法部門一直按證據及法律，「以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關」。特區政府強調，《基本法》及《香港人權法案》下所有面對刑事指控的人均享公平審訊權利，「美國對正在香港特區法院進行的刑事審訊妄加評論，令人不齒」。

外交部斥「污衊國安法律域外適用」

在北京，外交部發言人郭嘉昆批評，報告干預國安案件審理、污衊國安法律域外適用，嚴重干涉香港事務和中國內政。港澳辦說，美國若試圖以報告和制裁干擾中央及特區履職盡責，「完全是癡心妄想」。