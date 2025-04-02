美制裁林定國蕭澤頤等 累計48人 新增6官員 京「將予反制」港強烈譴責

另涵董經緯區志光兩警隊高層

今次是美國總統特朗普回朝後，第一次制裁香港官員，也令美國制裁名單上的香港及內地現任及時任官員增至48人。除了林定國、蕭澤頤，最新受制裁還包括駐港國安公署署長董經緯、國安委秘書長區志光，以及兩名負責國家安全的警務處助理處長趙詠蘭及王忠巡。有美國國會議員早前提出制裁國安法指定法官，美國今輪制裁未有涵蓋。

美稱涉「跨境打壓」損港自治

特區：依法通緝海外危國安者

特區政府先後懸紅通緝多名海外人士及撤銷其特區護照，根據美國國務院公布，當局按特朗普上一總統任期簽署的行政命令，因應香港以國家安全法律「跨境打壓」包括美國公民及在美居住的海外民主派人士，制裁6名涉破壞香港自治的官員。當中美方指控林定國參與執行《港區國安法》，其餘5人則因涉「跨境打壓」等。

美國國務卿魯比奧聲言，制裁顯示向侵犯香港人權自由和在美國境內「跨境鎮壓」的人問責的決心。駐港澳總領事梅儒瑞也在社交網站批評中方及特區政府持續破壞法治，強調美方不容「跨境打壓」。

3個中央駐港機構、特區政府和多個本地建制政黨嚴批美方做法，強調警方是依法通緝海外人士。美方於本港時間昨凌晨1時許公布制裁後，特區政府及外交部駐港公署約1小時後先後發稿，特區政府發言人表示，被通緝者一直在美國、英國和澳洲從事危害國安行為，有需要採取合法措施打擊。

林定國稱毫無影響 沉着應戰

林定國發聲明說，制裁對他毫無影響，不影響工作和生活，批評美方企圖阻嚇參與維護國安人員。他形容，最佳應對方法是沉着應戰，更團結、努力、堅決維護國家安全和利益，以及香港繁榮穩定。行會召集人葉劉淑儀在社交網站形容制裁產生反效果，不會改變特區政府維護國安的決心，「只會產生怨恨和進一步限制溝通」。

國安公署：僅再添「廢紙」

外交部發言人郭嘉昆在例行記者會稱，中方貫徹一國兩制方針、反對任何外部勢力插手干預香港事務的決心堅定不移，敦促美方停止以任何方式插手香港事務。國安公署及港澳辦昨日形容再多制裁僅再添「廢紙」，強調不改香港向前及維護國安決心。

中方及特區政府均提到美方過去在港及國際角色，國安公署形容美方霸凌主義「正是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手」。特區政府發言人也質疑美方多年來「扶植代理人、策動『顏色革命』，甚至以經濟和軍事手段脅迫」，形容是「客觀事實」。

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