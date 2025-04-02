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港聞二

灣區熱搜：穗專家料大型質子儀可升「閃速」 小型前景未明

【明報專訊】質子治療是比傳統放療更加精準及安全的放射線治療，利用高能質子束的「布拉格峰」（Bragg Peak）特性，使照射集中於腫瘤部位，保護正常組織尤其是重要器官，適用於大多數沒有向其他部位轉移的實體腫瘤患者，以及仍在發育中的癌症兒童。

樂見更多參與者加入 助技術更新

香港養和醫院是大灣區首家設質子治療中心的醫院；第二間是廣州泰和腫瘤醫院，其質子治療中心去年12月開幕，已治療近40名患者，年齡介乎4至75歲，當中包括一名香港患者。泰和稱所有患者初步評估良好，具體療效仍需進一步確認。廣州泰和腫瘤醫院院長錢朝南（圖）表示，大型質子治療系統未來可升級至現時最前沿的「閃速（FLASH）」放療，即以超高劑量、在1秒之內完成照射。但他認為小型質子治療系統的技術升級前景不明朗，且由於加速器設於機架上，萬一發生意外，其防護性能不及大型系統。不過錢朝南仍稱，樂見更多參與者加入質子治療領域，「用的人多了，技術更新也會加快，以後可能會有更先進的設備出現」。

邁勝：放射治療儀數量不足 料政策朝寬鬆

雖然作為「甲類大型醫療設備」的質子治療系統仍受政策嚴格監管，但對於放射治療儀器，邁勝醫療銷售總監歐陽忠認為國家的態度是支持及正面。現時常規放療直線加速器屬「乙類大型醫用裝置」，由省級衛生健康部門管理；不過，內地常規放療直線加速器數量不足，全國每百萬人口僅得1.5部，遠低於世衛推薦的4至6部標準。據2023年6月國家衛健委的《「十四五」大型醫用裝置組態規劃》提出，十四五期間（2021至2025年），常規放射治療類裝置（包括醫用直線加速器、螺旋斷層放射治療系統、伽瑪射線立體定向放射治療系統）規劃數量要增加1968部。歐陽忠認為，這說明國家藥械管理對放射治療器械是「朝寬鬆方向」發展。

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