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港聞

港聞二

灣區熱搜：廣州基地料明年投產 面向東南亞

【明報專訊】邁勝2020年在江蘇崑山首設內地工廠，開始小型質子治療系統的國產化。邁勝醫療副總裁方國威指出，崑山基地及美國波士頓每年產能各約10部，位於廣州黃埔的產業化基地亦相若，預計今年8月竣工，明年可投產。

看準穗醫療強 鄰省人口需求大

方國威稱，廣州基地投產後，將形成珠三角、長三角「雙輪驅動」的佈局；邁勝的國際業務部也將設在廣州，主要面向東南亞市場，而美國公司側重覆蓋當地及輻射「對華不友好區域」例如印度等。他解釋，選擇廣州是因為人才聚集、供應鏈完善，「廣州本身醫療特別強，全省排名前10的醫院，有9間都在廣州。雖然廣州人口2000萬，輻射醫療人口相當於全省約1.2億人，如果加上鄰近省份福建、湖南、江西、廣西及海南，人口總數超過3億，這些人都首選到廣州治病，高端醫療設備需求巨大」。

港市場「重要考慮」 盼接觸醫管局

邁勝醫療銷售總監歐陽忠稱，目前已有8個內地客戶簽約，而有購買意向者逾百，產品主要面向大城市，邁勝首部在內地落地的小型質子治療系統便是在武漢，去年12月在華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院啟用。至於香港市場，方國威形容是「非常重要的考慮」，認為香港對質子治療的潛在需求大，因目前僅得養和有一間質子中心共兩間治療室，而新加坡有3間中心共6間治療室，台灣更有4間中心共12間治療室，「香港非常有必要加強質子治療的建設步伐」。

歐陽忠稱，邁勝產品也非常適合地小人多的香港，下一代質子治療設備會更加小型化，與現有常規放療設備相若，醫院可在舊設備老化後，直接升級為質子治療設備，他也十分希望與醫管局建立聯繫渠道，期待有機會接觸。

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