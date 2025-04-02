保華建築恢復啟德供冷系統工程 高院：符債權人利益

高院法官夏利士昨頒布的判辭提及，保華建築是啟德發展區區域供冷系統工程的聯營總承建商，該工程涉及向啟德發展區的重要基建設施，包括啟德體育園提供冷水，估計可為保華建築帶來4350萬港元收益，但由於保華建築面臨財困，該工程於去年12月停止。

判辭提到，高院今年2月應保華建築申請，為該公司委任臨時清盤人，之後負責委聘保華建築承建涉案工程的機電工程署表示，若工程能在3月中恢復，署方願繼續讓保華建築處理，署方並願支付分判商費用和員工薪金合共約700萬港元，保華建築的臨時清盤人終提出是次申請。判辭分析，容許保華建築繼續處理涉案工程可產生現金流，解除公司債務，從而減少針對保華建築的申索。另外，法官夏利士昨亦批出「認可命令」申請，容許保華建築目前擔任聯營總承建商的機場自動停車場項目，由另一聯營總承建商其士（機電工程）有限公司繼續處理並完成。

【案件編號：HCCW 10/25】