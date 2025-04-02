特稿：緬甸歷疫情戰亂地震 宣明會籲全球支援

民眾逃生如電影 緬總幹事：從沒經歷過

「我這輩子沒見過這樣的曼德勒。」Dr. Kyi於緬甸出生及成長，數年前在曼德勒經歷過地震，但這次地震維持數分鐘，時間遠超上次地震，更導致緬甸中部大量樓宇倒塌或下陷，多處發生火災，人們受傷、奔跑逃生，「就好像在電影中一樣，我們從來沒有經歷過」。

上月28日地震時，Dr. Kyi身處仰光，當地受影響較輕微，他一度以為是尋常地震，但數小時後得悉宣明會曼德勒辦事處牆身有裂縫，屋頂水塔及天花板破裂，員工要緊急避至室外，加上透過新聞相片始知緬甸中部災情嚴重。該會於曼德勒的原有項目已停止，並投入緊急救援，惟當地員工與家人因受災同需支援，故他跟團隊昨早從仰光前往曼德勒，準備接替救援工作。

倖存者憂餘震露宿 急需糧水

Dr. Kyi也有親人於曼德勒生活，知道當地民眾擔心餘震，寧可留宿街上，地震摧毁大量基建包括水資源，倖存者目前急需飲用水、食物及臨時住處。他擔心若無足夠飲用水，人們將面臨脫水、中暑及各類經由水傳播疾病的威脅，該會正向民眾派發支裝水，稍後會提供濾水器。

他估計緬甸重建需逾年時間，待緊急救援過後，宣明會或於部分地區推展區域發展項目以提供長期支援。救援工作也包括為成人和兒童提供心理支援，「就算是成人都會感受到無助，孩子情况會更加差」，他說及早介入為孩子提供心理急救，讓他們講出感受，可避免情緒壓抑及減低創傷。

稱所收捐助全由宣明會處理

外界關注捐助及物資進入緬甸後的去向，Dr. Kyi稱宣明會於緬甸工作逾30年，救援物資只會由宣明會員工處理，強調捐助只用於支援民眾，「我們不會交給其他人，由最初（收到捐助）到派發，全部都由我們處理」。他說緬甸近年經歷很多苦難，卻如被遺忘的國家，呼籲全球關注緬甸並支持救援工作。香港世界宣明會補充，初步會撥款20萬美元至緬甸辦事處作緊急救援。

明報記者 江麗盈