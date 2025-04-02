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DSE首日筆試「報到易」暢順 今考核心科「嚴陣以待」

【明報專訊】中學文憑試（DSE）筆試昨開考，考評局續用去年曾故障的「第二代公開考試支援系統（PESS2）」，稱約九成考生昨用「報到易」應用程式自行簽到，各試場考務人員亦透過系統點名及點算答卷，運作暢順。昨視覺藝術科約3900人應考，今日（2日）中文科約4.8萬人報考，料系統承受更大流量，考評局主席林群聲稱「不會鬆懈，將繼續嚴陣以待」，密切監察今日起舉行的4個核心科考試，並制定適當應變安排，確保考試有序進行。

PESS2系統包括讓考生自行簽到的「報到易」手機應用程式，以及供監考員核實考生出席情况和點算答卷的「監考易」程式。兩個程式去年首日視覺藝術科筆試同樣運作正常，不過在開考核心科目後現故障，「監考易」更在去年開考後4天停用。

流量大增 去年開考核心科後故障

考評局昨在試後發網誌，稱昨逾3900名考生在全港58個一般試場與逾240個特別試場應考；林群聲與考評局秘書長魏向東昨到訪天主教母佑會蕭明中學的試場，林感謝各試場學校配合，包括早前為PESS2系統舉行兩次大型演練，以測試系統負載，並為考務人員進行培訓。

本報記者昨到元朗及西環兩個試場外，多名考生稱「報到易」運作暢順。在元朗應考的黃同學聽師姐提過「報到易」去年曾「死機」，認為今年很順利。黃形容應考前一晚「少少焦慮，驚會用不到平時的實力」，雖能入睡，但凌晨4時已「扎醒」，因此起牀練習做卷，完成應考首科後稍為放鬆。

黃說，選擇了以《盛夏的樹影》為題創作平面作品，她在作品加入了對生死的詮釋，將樹比喻為與家人的回憶，家人逝世後樹亦隨季節枯萎，她在作品加入奇幻元素，由精靈將樹變回盛開之况，並結出果實，象徵重拾回憶，認為可發揮平時水準。

在西環應考的鄧同學及梁同學均形容昨「報到易」運作順利。梁同學表示，沒在意去年程式出現故障，相信試場自有後備方案，她說受電影《破．地獄》啟發，選答了《回家的幻想》繪畫，以人死後可回家一次為意念，畫中女主角在水中循魚及明燈引領下回家。

鄧稱，受近期有國家地震傷亡的事件啟發，選了以《回家的幻想》為題作畫，但笑稱不懂畫地震所以改畫軍人，自評表現中規中矩。

相關字詞﹕報到易 視覺藝術科 中學文憑試 第二代公開考試支援系統

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