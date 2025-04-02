約數交代處理查詢數字 新民黨陳健浚：無詳錄

陳健浚：按議辦紀錄推算 料九成準確

翻查多區區議員工作報告，大部分人上報曾處理的個案數字均是精確數字。不過西貢區議員陳廣輝、新民黨陳健浚和譚竹君提交各類別個案數字均是約數。陳健浚解釋，他與譚竹君平日接獲市民查詢後，並非全部都有紀錄，知悉工作報告需要統計個案數字後，便透過議辦和黨內紀錄、居民聯絡資料等，推算去年處理的個案數目，相信「九成準確」。陳廣輝則表示，年內接受很多查詢如市民來電，所以「用common sense（常識）處理」整理至約數，明年會考慮仿效其他議員提交精確數字。

跟進食店油煙 袁國強匯報細緻

另外，部分區議員在報告匯報的工作內容細緻，民建聯黃大仙區議員袁國強在地區議題章節，表示一直關注慈雲山中心一間燒肉店噴出濃煙問題，去年5月約見商場反映，及後去信環保署跟進，食肆兩度停業作改善工程，但問題依舊，交代已經向區議會提交文件跟進。油尖旺區議員Aruna Gurung則在區議會相關工作部分，分享接獲一名來自深圳的新移民家長因兒子入學困難求助，終成功協助對方入讀中學。