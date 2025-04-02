明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

區會會見市民計劃 將增街站接收意見

【明報專訊】《區議員履職監察指引》規定全體區議員參與「會見市民計劃」，民青局長麥美娟昨日表示各區市民反應有差異，將增設「流動會客室」，要求區議員輪流擺街站見市民，增加接觸市民的機會。對於為何沒有將區議員工作報告上載網站，麥美娟解釋「區議會文件」及「區議員文件」安排有別，後者一向要求市民親身查閱，並強調今屆區議員工作透明度是「歷屆之最」。

毋須專程到會面地點 麥美娟稱街站方便市民

各區「會見市民計劃」每星期舉行一次，當區區議員輪流當值，通常在區議會辦事處或社區會堂進行。根據多名區議員工作報告，不少議員去年透過計劃僅會見數名市民，個別議員甚至從未會見市民。民青局長麥美娟昨承認並非每區都有市民參與計劃，有居民反映不想「山長水遠」到會見地點。她表示，將改良計劃在各區設「流動會客室」，由當區區議員輪流擺街站聽取市民意見，稱灣仔及黃大仙區議員已有類似做法，具體安排按區情而定。「希望不單是市民可以到社區會堂參加『會見市民計劃』找區議員，區議員在街上做街站，讓市民更容易接觸區議員。」

灣仔區議員劉珮珊表示，「會見市民計劃」有一定局限，例如每次會見環節兩小時，居民未必有空閒時間「特登在那兩小時上來」。她說，灣仔區議員自發舉行的「社區會客室」反應踴躍，市民路經街站就能直接表達意見，料新措施能方便市民接觸區議員。她稱當局早前已簡介安排，原有「會見市民計劃」將繼續，新設的「流動會客室」在灣仔區暫定每月一次。

區議員報告未放網上 麥：今屆透明度歷屆之最

區議員工作報告前日起開放予公眾查閱，惟不准拍攝文件及需付費複印。麥美娟昨回應安排，稱區議會文件如會議議程會上載網站，但區議員資料安排一向有別，例如議辦申報開支文件，公眾須親身登記查閱。她又說，今屆首次要求區議員透過工作報告交代議會工作、接觸市民數字等，形容是「史無前例」，工作透明度是「歷屆之最」。

對於區議員處理的個案數字差異大，麥美娟認為各區區情、時間、個案種類都有影響。她舉例，若有屋苑大維修或有大問題，便會有大量居民求助，個案便會增加，反觀若議辦位處鄉郊，人口密度低自然較少個案。她又說，私樓居民甚少向區議員求助，不過一旦求助，個案通常十分複雜。

上 / 下一篇新聞

美制裁林定國蕭澤頤等 累計48人 新增6官員 京「將予反制」港強烈譴責
美制裁林定國蕭澤頤等 累計48人 新增6官員 京「將予反制」港強烈譴責
美《香港政策法》報告：安全部門監視民主派 特區5000字斥失實 「為政治利益創作」
美《香港政策法》報告：安全部門監視民主派 特區5000字斥失實 「為政治利益創作」
蕭澤頤退任 同袍夾道歡送
蕭澤頤退任 同袍夾道歡送
披露游乃強受查 林卓廷恢復定罪 官裁毋須提指明罪行亦犯禁 律政司終極勝訴
披露游乃強受查 林卓廷恢復定罪 官裁毋須提指明罪行亦犯禁 律政司終極勝訴
1996年修例收窄禁披露範圍 兩官撐字面詮釋更近立法宗旨
1996年修例收窄禁披露範圍 兩官撐字面詮釋更近立法宗旨
大狀稱為免損公眾利益 「合理解釋」仍可作辯護
大狀稱為免損公眾利益 「合理解釋」仍可作辯護
元朗套丁案表證成立 辯方擬提憲法爭議
元朗套丁案表證成立 辯方擬提憲法爭議
峻然、聚然首日收1200表 相若朗然 房協：優先配額少盡用 一般申請人仍有機會
峻然、聚然首日收1200表 相若朗然 房協：優先配額少盡用 一般申請人仍有機會
睇片聲浪掀爭執 城大內地男涉打人襲警 遭噴椒制服 涉7罪被捕
睇片聲浪掀爭執 城大內地男涉打人襲警 遭噴椒制服 涉7罪被捕
天橋寫字斥共產黨 漢認煽動刑毁囚10月
天橋寫字斥共產黨 漢認煽動刑毁囚10月
星群的士車隊試運3月 稱接單價多街客84%
星群的士車隊試運3月 稱接單價多街客84%
城大女廁現針孔攝錄機 警查窺淫罪
城大女廁現針孔攝錄機 警查窺淫罪
按摩師圖姦顧客脫罪 非禮罪成
按摩師圖姦顧客脫罪 非禮罪成
約數交代處理查詢數字 新民黨陳健浚：無詳錄
約數交代處理查詢數字 新民黨陳健浚：無詳錄
火炭斬殺黑漢案 潛逃疑犯泰國落網
火炭斬殺黑漢案 潛逃疑犯泰國落網
反恐二案控方舉證畢 專家解釋墓碑型炸彈 24格炸藥確保完全爆炸
反恐二案控方舉證畢 專家解釋墓碑型炸彈 24格炸藥確保完全爆炸
DSE首日筆試「報到易」暢順 今考核心科「嚴陣以待」
DSE首日筆試「報到易」暢順 今考核心科「嚴陣以待」
特稿：緬甸歷疫情戰亂地震 宣明會籲全球支援
特稿：緬甸歷疫情戰亂地震 宣明會籲全球支援
保華建築恢復啟德供冷系統工程 高院：符債權人利益
保華建築恢復啟德供冷系統工程 高院：符債權人利益
灣區熱搜：小型質子抗癌儀 受限政策難推廣 一機一證逐台審批 醫企盼拆牆鬆綁
灣區熱搜：小型質子抗癌儀 受限政策難推廣 一機一證逐台審批 醫企盼拆牆鬆綁
灣區熱搜：廣州基地料明年投產 面向東南亞
灣區熱搜：廣州基地料明年投產 面向東南亞
灣區熱搜：穗專家料大型質子儀可升「閃速」 小型前景未明
灣區熱搜：穗專家料大型質子儀可升「閃速」 小型前景未明
【Emily】醫管局跟政府推育兒假 每年3日 護士讚安排「前無古人」
【Emily】醫管局跟政府推育兒假 每年3日 護士讚安排「前無古人」
【Emily】高山道社區客廳開幕 吃「學」玩樂全支援
【Emily】高山道社區客廳開幕 吃「學」玩樂全支援
【Emily】迪士尼20周年 加碼捐20萬張門票畀NGO
【Emily】迪士尼20周年 加碼捐20萬張門票畀NGO
【Emily】地區青年委員會換屆 「蛋撻王」「的士大王」有份
【Emily】地區青年委員會換屆 「蛋撻王」「的士大王」有份
【Emily】洪雯探劏房戶 嘆要管理「不切實際期望」
【Emily】洪雯探劏房戶 嘆要管理「不切實際期望」
【Emily】劉頴匡女友「陪坐監」相流出 原來係AI搞作
【Emily】劉頴匡女友「陪坐監」相流出 原來係AI搞作