區會會見市民計劃 將增街站接收意見

毋須專程到會面地點 麥美娟稱街站方便市民

各區「會見市民計劃」每星期舉行一次，當區區議員輪流當值，通常在區議會辦事處或社區會堂進行。根據多名區議員工作報告，不少議員去年透過計劃僅會見數名市民，個別議員甚至從未會見市民。民青局長麥美娟昨承認並非每區都有市民參與計劃，有居民反映不想「山長水遠」到會見地點。她表示，將改良計劃在各區設「流動會客室」，由當區區議員輪流擺街站聽取市民意見，稱灣仔及黃大仙區議員已有類似做法，具體安排按區情而定。「希望不單是市民可以到社區會堂參加『會見市民計劃』找區議員，區議員在街上做街站，讓市民更容易接觸區議員。」

灣仔區議員劉珮珊表示，「會見市民計劃」有一定局限，例如每次會見環節兩小時，居民未必有空閒時間「特登在那兩小時上來」。她說，灣仔區議員自發舉行的「社區會客室」反應踴躍，市民路經街站就能直接表達意見，料新措施能方便市民接觸區議員。她稱當局早前已簡介安排，原有「會見市民計劃」將繼續，新設的「流動會客室」在灣仔區暫定每月一次。

區議員報告未放網上 麥：今屆透明度歷屆之最

區議員工作報告前日起開放予公眾查閱，惟不准拍攝文件及需付費複印。麥美娟昨回應安排，稱區議會文件如會議議程會上載網站，但區議員資料安排一向有別，例如議辦申報開支文件，公眾須親身登記查閱。她又說，今屆首次要求區議員透過工作報告交代議會工作、接觸市民數字等，形容是「史無前例」，工作透明度是「歷屆之最」。

對於區議員處理的個案數字差異大，麥美娟認為各區區情、時間、個案種類都有影響。她舉例，若有屋苑大維修或有大問題，便會有大量居民求助，個案便會增加，反觀若議辦位處鄉郊，人口密度低自然較少個案。她又說，私樓居民甚少向區議員求助，不過一旦求助，個案通常十分複雜。