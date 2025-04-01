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灣區熱搜：深圳無人機運AED急救行山客 5郊野公園設試點 掃二維碼5分鐘送抵

【明報專訊】AED（自動體外心臟除顫器）覆蓋率居全國第一的深圳，上月在5處郊野公園設立無人機AED配送站試點，一旦發生緊急情况，市民可透過掃描附近急救點的二維碼呼叫無人機。搭載AED和急救包的無人機5分鐘內可抵達半徑4公里內的地方，有效覆蓋範圍約50平方公里，可大大提升急救效率。不僅如此，無人機還可運送急救血液、移植用器官，直升機則可轉運病人，搭建出「空中生命通道」。

明報記者 林迎

據深圳市急救中心數據，截至今年2月，全市公共場所配置AED逾4.3萬部，覆蓋率全國第一。為進一步保障市民生命安全，上月深圳推出「空地一體 生命至上」的城市救護項目，在塘朗山郊野公園、鳳凰山森林公園、石岩濕地公園、羅田森林公園和福海河公園5處試點設30個無人機起降點。一旦發生緊急狀况，市民只要掃描最近的「企鵝急救」二維碼，即可精準定位、一鍵呼叫裝載有AED和急救包的無人機。

系統收到求救後，無人機將以程序中預設的最快航線抵達事發地。在鳳凰山森林公園的演練測試中，無人機穿越密林，將AED投送至峽谷被困遊客，將原本可能超過10分鐘的運送時間壓縮至5分鐘內，為患者爭取寶貴的急救黃金機會。鳳凰山森林公園管理處保安隊長趙斌稱，公園會定期組織無人機培訓，尤其保障夜間及逢年過節人流量大時，無人機能夠及時發揮作用。

「空地一體 生命至上」項目由深圳市城管綜合執法局聯合騰訊（0700）和美麗深圳公益基金會聯合設立，負責系統設計的騰訊時光實驗室總監翁匯揚稱，目前選用的多旋翼無人機5分鐘內救援半徑可達4公里，有效覆蓋範圍約50平方公里，約相當於150部固定AED的覆蓋範圍，令城市急救資源能更加有效利用；如果林木茂密，無人機被樹木遮擋，也可以通過鎖降（強制降落並鎖定）的方式投遞AED和急救包。翁透露，未來無人機AED系統還將與120急救中心聯網，為市民提供安全保障。

醫院組航空醫療救援體系

深圳作為國家低空經濟試點城市，應急救援是當中重要一環，除了無人機投放AED，由深圳市急救中心聯合深圳市東部通航公司，以及中國醫學科學院阜外醫院深圳醫院、深圳市人民醫院、北京大學深圳醫院、深圳大學總醫院、香港大學深圳醫院、中山大學附屬第七醫院、深圳市龍崗中心醫院、鹽田區人民醫院組成深圳航空醫療救援體系，東部通航直升機可於接報15分鐘內到達深圳任何地點，包括山地、海岸等，將傷患送往醫院。

今年2月3日，在距離深圳200多公里外的海上鑽井平台上，一名工作人員因遭受超高壓石化蒸氣衝擊，導致意識障礙及低血壓。透過直升機轉運，經過1小時夜航，將傷者送抵港大深圳醫院，經搶救後情况穩定。去年7月，東部通航直升機從廣州中山醫科大學附屬第一醫院運送冷凍肺臟，33分鐘抵達深圳市人民醫院，為一名73歲肺纖維化患者作移植手術，效率比經地面運輸大大提升。

無人機運血液 建低空救援通道

除此之外，深圳市血液中心聯同中國電信深圳分公司共同開發了「5G+無人機血液運輸智能空港平台」，目前已開通16條無人機血液運輸航線。去年深圳無人機血液運輸總計飛行7070架次，運送品種包括紅細胞、血小板、冷沉澱物等，累計淨重4412公斤。深圳市血液中心主任寧理表示，在常規地面運輸的基礎上，透過建立低空生命救援通道，可隨時為突發事件的醫療應急救治做好血液保障，下一步將在華強北捐血站開通無人機取血航線，並推動更多的醫療機構展開無人機血液運輸。

相關字詞﹕心臟除顫器 郊野公園 無人機 低空經濟 大灣區

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