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港聞

港聞二

自閉青年辱國旗區旗上訴駁回

【明報專訊】2022年10月1日國慶日，一名19歲自閉症男生在街頭拉扯國旗和區旗旗杆，受審後被裁定一項侮辱國旗及兩項侮辱區旗罪成，判入更生中心，他就定罪向高院上訴。法官昨宣判稱，原審階段並非沒顧及男生精神狀况，而且涉案片段可見男生曾屈曲國旗和區旗旗杆，導致旗幟不能豎立，認為他「必然是故意」侮辱國旗和區旗，因此駁回上訴。

患自閉症、專注力不足和過度活躍的上訴人黃俊樂（案發時19歲，學生），被指三度拉扯國旗和區旗旗杆，致旗杆屈曲。原審裁判官李志豪早前裁決稱，黃因旗幟顏色鮮紅感「唔舒服」，裁定他故意針對國旗，有損國家尊嚴。黃聞判於庭上嚎哭，其後就定罪上訴。

上訴指原審辯方沒以病患抗辯

高院暫委法官姚勳智昨宣讀判決時引述上訴理據稱，上訴方質疑原審辯方律師放棄以黃俊樂患自閉症作抗辯理由，屬嚴重不稱職；亦認為原審辯方律師沒備妥證據，現希望進一步呈遞黃的精神科報告，以及臨牀心理學家和言語治療師的證供。姚官另提到，上訴方質疑原審裁判官無充分考慮黃的精神狀况。

官：片段見屈旗杆 必然故意

姚官分析，黃俊樂及母親的誓章等資料均確認黃原審時以「錯誤方式表達情緒」為抗辯理由，並非依賴醫療背景抗辯，且當時當值律師為黃索取的醫療紀錄顯示，醫生無法肯定他是否受藥物和精神狀况影響行事。姚官認為，原審辯方律師並非無考慮黃的精神狀况，難以指控原審律師嚴重不稱職，並拒絕上訴方進一步呈遞證據。

姚官又表示，經詳細反覆觀看涉案片段，黃俊樂確曾屈曲國旗和區旗旗杆，導致旗幟不能豎立，「明顯這是分別侮辱區旗國旗的情况」，形容黃「必然是故意而行」。姚官認為控方已在毫無合理疑點下舉證，因此駁回上訴。

【案件編號：HCMA 261/23】

相關字詞﹕高等法院 國慶日 定罪上訴 侮辱國旗 侮辱區旗

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