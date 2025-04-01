扮警屈學生藏毒 中年漢囚30月

騙逾4.7萬 潛逃11年返港被捕

被告梁偉傑（現59歲，案發時任職運輸工）承認案情稱，他於2012至2013年間，先後9次欺詐一名陳姓事主共逾4.7萬元，並盜竊陳的一部手機。被告於2013年被捕後棄保潛逃，至2024年在羅湖管制站再次被捕。據辯方求情稱，被告前往內地工作及成家立室，去年因為處理靈位事宜才回港。

暫委法官陳永豪於判刑稱，案情嚴重在於事主年僅16歲，被告訛稱事件已牽連到廉署介入調查、黑社會參與其中，以及需要銷毁證據等，「事主受到嘅驚嚇可想而知」，對事主的傷害遠超金錢上的損失；被告犯案手法並不簡單，他抓緊事主入世未深的心理，屢加欺詐，其行徑貪得無厭且令人髮指。

官指屢次欺詐卑劣 悔意太遲

陳官指出，被告沒被加控不依期歸押的罪，但法庭量刑時需考慮他潛逃情况。辯方稱被告再次被捕後盡早認罪，惟法庭認為被告遲來的悔意，不能與一般及早認罪者相提並論。法庭給予被告四分之一的認罪減扣，考慮他已成家立室而酌情減刑3個月。陳官表示，被告本應一早可重新做人，但他沒有把握機會，况且他並非初犯，沒有其他減刑理由，就全部罪名同期執行，最終判囚30個月。

【案件編號：DCCC 726/24 】