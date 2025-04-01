明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

扮警屈學生藏毒 中年漢囚30月

【明報專訊】59歲男子於13年前訛稱為警察，插贓嫁禍一名當時16歲中學生藏毒，聲稱幫事主擺平事件，用不同藉口索取款項，騙取逾4.7萬元。他早前承認9項欺詐罪及一項盜竊罪，昨於區院判刑。法官直斥被告利用事主入世未深而屢次欺詐，形容被告「貪得無厭，卑劣得令人髮指」，被告犯案後一度潛逃至內地，法庭不會給予其充足認罪扣減，判他入獄30個月。

騙逾4.7萬 潛逃11年返港被捕

被告梁偉傑（現59歲，案發時任職運輸工）承認案情稱，他於2012至2013年間，先後9次欺詐一名陳姓事主共逾4.7萬元，並盜竊陳的一部手機。被告於2013年被捕後棄保潛逃，至2024年在羅湖管制站再次被捕。據辯方求情稱，被告前往內地工作及成家立室，去年因為處理靈位事宜才回港。

暫委法官陳永豪於判刑稱，案情嚴重在於事主年僅16歲，被告訛稱事件已牽連到廉署介入調查、黑社會參與其中，以及需要銷毁證據等，「事主受到嘅驚嚇可想而知」，對事主的傷害遠超金錢上的損失；被告犯案手法並不簡單，他抓緊事主入世未深的心理，屢加欺詐，其行徑貪得無厭且令人髮指。

官指屢次欺詐卑劣 悔意太遲

陳官指出，被告沒被加控不依期歸押的罪，但法庭量刑時需考慮他潛逃情况。辯方稱被告再次被捕後盡早認罪，惟法庭認為被告遲來的悔意，不能與一般及早認罪者相提並論。法庭給予被告四分之一的認罪減扣，考慮他已成家立室而酌情減刑3個月。陳官表示，被告本應一早可重新做人，但他沒有把握機會，况且他並非初犯，沒有其他減刑理由，就全部罪名同期執行，最終判囚30個月。

【案件編號：DCCC 726/24 】

相關字詞﹕區域法院 盜竊 欺詐罪 冒警

上 / 下一篇新聞

私隱署推指引 助機構用生成式AI 倡訂明准用工具可輸入資訊 業界稱合時
私隱署推指引 助機構用生成式AI 倡訂明准用工具可輸入資訊 業界稱合時
俊思泄12.7萬人資料 4缺失裁違私隱例
俊思泄12.7萬人資料 4缺失裁違私隱例
暫緩簽約未降溫 外交部：市監將審長和賣港口 港澳辦再轉載「撐查」文章
暫緩簽約未降溫 外交部：市監將審長和賣港口 港澳辦再轉載「撐查」文章
區議員工作報告出爐 查閱禁拍攝 民政署稱確保文件真確完整 有議員指程序阻撓
區議員工作報告出爐 查閱禁拍攝 民政署稱確保文件真確完整 有議員指程序阻撓
區議員多辦國安活動 有提英領館抗議
區議員多辦國安活動 有提英領館抗議
首11月財赤923億 超全年預算
首11月財赤923億 超全年預算
關愛隊長者照顧者支援全港推 一年料惠6萬戶
關愛隊長者照顧者支援全港推 一年料惠6萬戶
衛生黑點兩年減85% 大埔西貢「清零」
衛生黑點兩年減85% 大埔西貢「清零」
港深西部鐵路分拆招標？ 陳美寶稱視投標組合優勢
港深西部鐵路分拆招標？ 陳美寶稱視投標組合優勢
元朗白衣人串謀販毒囚16年8月 官斥利用少年運入港 與7．21案分期執行
元朗白衣人串謀販毒囚16年8月 官斥利用少年運入港 與7．21案分期執行
小額錢債申索各自部分成立 齊惜福裁付建築公司6萬 梁唐青儀或上訴
小額錢債申索各自部分成立 齊惜福裁付建築公司6萬 梁唐青儀或上訴
高級警司涉警總非禮女子 加控至3罪
高級警司涉警總非禮女子 加控至3罪
保華母公司頒令清盤 發展局：不礙工務工程
保華母公司頒令清盤 發展局：不礙工務工程
兩貨機相隔13秒起飛 空管未遵程序被調職
兩貨機相隔13秒起飛 空管未遵程序被調職
償還300萬 精進建築獲撤清盤呈請
償還300萬 精進建築獲撤清盤呈請
林卓廷披露查游乃強 律政司終極上訴今裁
林卓廷披露查游乃強 律政司終極上訴今裁
經營工廈劏房將負刑責 下屆立會呈修例 黃偉綸：現執法迂迴
經營工廈劏房將負刑責 下屆立會呈修例 黃偉綸：現執法迂迴
議員關注簡屋大廈防震防風 何永賢：完全符《建築例》
議員關注簡屋大廈防震防風 何永賢：完全符《建築例》
嘉禾黃埔下周結業
嘉禾黃埔下周結業
提學生內地「輕生」案 鄧炳強批楊穎宇挑撥
提學生內地「輕生」案 鄧炳強批楊穎宇挑撥
全港急症室年內裝防走失系統 醫局引入6項科技 智能氧氣瓶擴至所有服務
全港急症室年內裝防走失系統 醫局引入6項科技 智能氧氣瓶擴至所有服務
一失足一救人 污水廠兩工人同墮井受傷
一失足一救人 污水廠兩工人同墮井受傷
自閉青年辱國旗區旗上訴駁回
自閉青年辱國旗區旗上訴駁回
灣區熱搜：深圳無人機運AED急救行山客 5郊野公園設試點 掃二維碼5分鐘送抵
灣區熱搜：深圳無人機運AED急救行山客 5郊野公園設試點 掃二維碼5分鐘送抵
灣區手記：父嬰室 ／文：尚東美
灣區手記：父嬰室 ／文：尚東美
【Emily】立會日本考察報告逾百頁 未提使費 倡廟街借鏡中華街
【Emily】立會日本考察報告逾百頁 未提使費 倡廟街借鏡中華街
【Emily】朱國強將就檢視小班教學再提議案
【Emily】朱國強將就檢視小班教學再提議案
【Emily】政商鄉後代獲委公職 江旻憓入青年發展委員會
【Emily】政商鄉後代獲委公職 江旻憓入青年發展委員會
【Emily】環團推算七欖耗86萬件即棄餐具 稱欖總推重用杯不果
【Emily】環團推算七欖耗86萬件即棄餐具 稱欖總推重用杯不果
【Emily】東江水供港60年 添馬公園「舞動水滴」
【Emily】東江水供港60年 添馬公園「舞動水滴」
【Emily】漁護署長變身「賣魚明」 sell元朗烏頭讚無泥味
【Emily】漁護署長變身「賣魚明」 sell元朗烏頭讚無泥味