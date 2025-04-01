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全港急症室年內裝防走失系統 醫局引入6項科技 智能氧氣瓶擴至所有服務

【明報專訊】醫管局前年在新界西聯網急症室引入地理圍欄定位系統，只要戴上特製電子手帶，病人走近大門時便會響警號，提醒醫護阻止病人離開。系統預計今年內擴展至所有急症室，醫管局質素及安全總監黃立己相信系統能防止高風險病人走失，尤其有認知障礙及精神疾病的患者。醫管局另擬今年內引入智能氧氣瓶至所有服務。

公立醫院系統管理檢討委員會去年提出31項改善建議，包括運用科技提升病人安全、培育安全文化等。醫管局行政總裁高拔陞稱，建議實踐的進度良好，預計今年6月能大致完成。

醫管局近年引入6項科技提升病人安全（見表），包括已在全部急症室加裝廁所感應器，偵測市民有否跌倒或長時間沒郁動，及去年12月在醫院全面推行傷口和填充物料記錄系統，以電子輸入取代紙本填寫紀錄，減少出錯。

病人戴電子手帶 走近大門響警報

黃立己說在新界西聯網急症室試行地理圍欄定位系統後效果理想，遂擴展至全部急症室，目前尚有兩聯網未安裝，料今年內能完成。他舉例過往有認知障礙患者趁家人去洗手間時，離開急症室乘車走失；由於急症室出入口多，患者亦不像已住院病人般身穿病人服，醫護難察覺走失。

黃立己稱將集中為高風險者佩戴手帶，例如精神疾病和認知障礙患者。被問會否擔心病人扯爛手帶逃脫，黃稱病患多數在無意識中走失，甚少有意識逃離，遑論要故意破壞手帶，相信「要隔兩個鐘先搵到（病人）嘅情况唔會再出現」。

藉AI開發事故通報系統 助醫護學習

另外，醫管局目標今年內擴展智能氧氣瓶使用至所有服務包括急症室。黃立己說過往不少病患在急症室使用氧氣瓶時，由於等候時間長，氧氣瓶容易用完氧氣需更換，惟不少醫護到最後一刻才察覺，導致部分病人如哮喘患者有數分鐘需自己換氣。

黃立己指智能氧氣瓶設警示系統，當氧氣量下降至某水平，系統便會發聲響，提醒醫護準備替換，亦有提示確保醫護正確使用氧氣瓶。現時醫管局有數百支智能氧氣瓶用於非緊急救護車運送期間，相信擴展後上述情况將大減。

醫管局另重申會建構安全文化，措施之一是配合人工智能，開發新一代早期事故通報系統（AIRS 4.0），加強分析大數據，讓醫護從事故中學習，另今年內會重做安全文化調查。

相關字詞﹕安全文化 智能氧氣瓶 高拔陞 走失 急症室 公立醫院 醫管局

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