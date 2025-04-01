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港聞二

提學生內地「輕生」案 鄧炳強批楊穎宇挑撥

【明報專訊】聖保羅書院中五男生2月底在公民科杭州交流團期間離世，教育局及校方一直沒透露死因，強調與交流團無關，因家屬意願不會披露詳情，掀社會討論及揣測。保安局長鄧炳強受訪提到近期學生內地「輕生」個案，點名批評已移英的考評局歷史科評核發展部前經理兼社交專頁「教育刺針」創辦人楊穎宇藉事件挑撥。

鄧炳強接受《星島日報》、《文匯報》及《大公報》訪問，提到社會由亂及治，但不能掉以輕心，香港仍面對不同威脅，包括「軟對抗」，有人將看似無關國安的議題分化社會，企圖令市民憎恨特區和中央政府，舉例近期學生內地交流期間「輕生」，楊穎宇藉事件挑撥，誣衊事件因國家逼香港學生北上交流所致。

楊：客觀述教局強制內地交流

「教育刺針」昨回應稱，該專頁只客觀描述教育局強制公民科內地交流，從未說過「國家逼香港學生前往」，質疑鄧炳強陳述錯誤。該專頁並提到，鄧炳強以「輕生」描述學生離世，似乎確立學生死因為「輕生」，但說法輕描淡寫，未釋除公眾疑慮。

鄧斥蕭若元鍾劍華同方式分化

另外，鄧炳強受訪時重提楊穎宇擬定2020年中學文憑試歷史科試題，問考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，稱楊「反中、辱華、媚日」，本質是企圖危害國安，又批評楊移英後仍用不同機會煽動。鄧同時點名斥時事評論員蕭若元、被通緝的香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華以同樣方式分化。

「教育刺針」稱，歷史科設問一直如此，該題問考生「是否同意此說？」屬於開放題，讓考生按題目所附史料、自己所知和立場作答，並引述同年事發後一項歷史科教師意見調查，97%教師認為題目無問題。翻查資料，調查由已解散的教協推出，268名教師回覆問卷，佔當時全港約27%該科教師。

相關字詞﹕教育刺針 楊穎宇 國家安全 鄧炳強 教育局 學生死亡 聖保羅書院

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