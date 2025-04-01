經營工廈劏房將負刑責 下屆立會呈修例 黃偉綸：現執法迂迴

相應調整《建築物條例》

立法會房屋事務委員會昨討論簡樸房規管建議方案，黃偉綸在開場發言主動提到，一項法例難處理所有問題，故針對工廈劏房方面，當簡樸房規管法例訂立後，發展局會對《建築物條例》有相適應的調整，令違規業主直接負上刑責。翻查資料，工廈單位劃分成劏房可視為非法改動建築物，最高可罰款20萬元及監禁一年；而規管簡樸房方案建議不合規劏房可循公訴程序定罪，最高可罰款30萬元及監禁3年。

議員憂業主減租換不舉報

何永賢：信機制可防「地下化」

部分議員關注執法人手及業主法律責任，西九新動力梁文廣和工聯會郭偉強均擔心，倘有業主為逃避規管，會向部分租戶減租以換取不舉報，變相劏房「地下化」，認為有需要簡化舉報機制。房屋局長何永賢回應稱，整個登記期和寬限期已給業主充足時間，而簡樸房最低標準亦貼近實際情况，同時設立舉報機制，嚴重違規屬刑事罪行，相信有助防止「地下化」問題。

租二房東長期不查看 未必免責

對於實政圓桌田北辰提出政府應釐清業主什麼情况下可免責，黃偉綸稱，法例將有合理辯解空間，例如業主已負上應有責任，倘不清楚某些違規情况或可免責；惟向二房東出租單位後長時間不查看單位狀况，則未必可免責，需按不同個案情况考慮。

此外，多名議員關注核證單位收費及有效時間，何永賢稱，一般單位由認可專業人士做認證程序的收費大約1萬多元，需每5年認證一次以確保簡樸房狀况不會太短時間出現變化。新民黨陳家珮建議，愈早登記認證的業主應豁免全數認證費用而非寬減部分，寬限期較後時間才認證的業主則可大幅增加認證費用。