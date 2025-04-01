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港聞二

兩貨機相隔13秒起飛 空管未遵程序被調職

【明報專訊】香港國際機場今年2月發生「嚴重事故」，兩架貨機先後在中跑道及南跑道起飛，惟起飛時間相隔僅13秒，遠少於要求的最少3分鐘，一度觸發短期衝突警告，示警「有潛在飛行衝突的風險」。民航處昨公布，涉事空管人員未遵循既定程序安排起飛，強調人為因素是事故的主要成因，已將涉事人員暫時調離前線空管職務。

遠少於相隔3分鐘要求

民航意外調查機構昨發表調查初步報告，交代香港機場兩架貨機2月27日起飛後發生飛行間隔不足的嚴重事故。報告稱，涉事MNG航空的空巴A330-343 P2F型貨機及絲綢之路西部航空的波音777-200F型貨機，分別從香港飛土庫曼斯坦及阿塞拜疆，「離場程序的航迹存在匯聚特性」，按空中交通管制離場作業程序要求，須維持至少3分鐘間距，惟兩機起飛間隔僅13秒。

報告續稱，南北塔台主管在兩機起飛約半分鐘後察覺異常，指令兩機分別加速爬升至5000呎及限制爬升上限為3000呎，兩機於指令發出約兩分半鐘後，始重新建立標準垂直間隔1000呎。初步資料顯示，兩機最接近時的水平距離約0.4海里，垂直距離約100呎，且「航向匯聚」。

民航處訂額外程序防重演

民航處十分重視事件，將會全力配合調查，並引述內部調查結果稱「主要成因為人為因素所致，屬個別事件」，兩貨機事發後繼續按飛行計劃前往目的地。民航處表示，已將涉事空管人員暫時調離前線空管職務，將會按機制適當處理，並制訂額外程序加強措施，防止同類事件再發生。

民航意外調查機構昨亦發表另一份意外調查初步報告，交代2月11日馬鞍山昂平的滑翔傘意外，一名飛行員因滑翔傘失控墮草坪受傷並陷入昏迷。報告稱，涉事飛行員滑翔約23分鐘後原擬返回原起降場着陸，過程中察覺到上升氣流並判讀當前高度已超出安全着陸範圍值，遂在上空盤旋以消減多餘高度。飛行員其後施加更多右側操縱試圖縮小轉彎半徑時，傘翼右側發生失速，致滑翔傘進入右向螺旋狀態，隨即墜降於草坪區域。

相關字詞﹕貨運航班 民航處 香港國際機場

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