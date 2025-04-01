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港聞

港聞二

高級警司涉警總非禮女子 加控至3罪

【明報專訊】已被停職的高級警司周毅剛涉嫌在去年7至11月，於灣仔警察總部內非禮一名女子，他原被控兩項非禮罪，案件昨日在東區裁判法院再訊時，周被加控多一項非禮罪。被告否認全部3罪，辯方透露擬聘用資深大律師許紹鼎，另替被告申請更改保釋條件以讓他短暫離港。

申改保釋條件離港被拒

裁判官聽取雙方陳辭後拒絕，被告續以原有條件保釋至6月27日作審前覆核。

修訂控罪同日兩地點非禮

被告周毅剛（49歲，控罪書上無報稱職業）被控於2024年7月至8月之間某日，在香港軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X。修訂控罪及新增控罪分別指被告於同年11月1日在警察總部41樓會議室及41樓總務室猥褻侵犯X。

裁判官梁雅忻表示，得悉控辯雙方對審期預留日數的意見不一，而控方初步擬傳召10名證人，包括事主X、新近投訴者及證物警員。辯方稱，冀控方傳召一名總警司出庭，據X所指該總警司在其中一次事發時疑與被告面對面。此外，辯方有意盤問總警司身旁、隸屬同一部門的數名警務人員；控方現時尚未掌握該數人的身分，亦需時替總警司錄取證供。

辯方表示與控方商討後，希望法庭能安排審前覆核，裁判官最終將案押後，並拒絕辯方的更改保釋條件以短暫離港的申請；被告續以5000元保釋，且不得接觸控方證人。

【案件編號：ESCC 3151/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 非禮 警察總部 警司

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