元朗白衣人串謀販毒囚16年8月 官斥利用少年運入港 與7．21案分期執行

首被告王浩昇（現30歲）與次被告陳曉東（現27歲）共同承認一項串謀販毒罪。王浩昇有暴動和串謀傷人的定罪紀錄，早前在區院判囚5年3個月。資料顯示，王在7．21「白衣人」事件持藤條進出車廂，2023年7月該案首次提堂，2025年1月判刑。高院法官陳慶偉昨考慮販毒案的情節，將王浩昇判監16年8個月，全部刑期與「白衣人」案分期執行。至於陳曉東有傷人和販毒案底，判囚17年4個月。

巴西空運含可卡因肥皂到港

案情稱，海關人員2021年6月6日在機場亞洲空運中心檢獲從巴西送出的12個紙箱，內有70塊肥皂，含4173克可卡因。收件人為姓Nguyen男子，報稱居於石硤尾邨。翌日一名16歲謝姓少年前往機場取貨，並出示收件人的授權書。海關以假紙箱冒充可卡因，謝將紙箱運至元朗八鄉，聯同王浩昇和陳曉東卸貨。

海關人員表明身分，拘捕在場多名男女，包括王浩昇、陳曉東、謝姓少年、王浩昇的15歲女友，以及另一名15歲少女。王在警誡下聲稱自己協助債主「阿健」取貨，以換取5000元報酬，負責將貨品放在地上；陳曉東則指證王招募別人收貨。

指示次被告尋代罪羊收包裹

海關檢查王浩昇的手機WhatsApp紀錄，發現王曾向陳曉東表示，若取貨工作成功可分發8萬至9萬元，若不成功則獲發3萬元。王亦着陳找「豬仔」代收包裹，指示陳監視「豬仔」工作，一旦事敗後果嚴重。事發之前，陳向王匯報「豬仔」因害怕被捕不願收貨，王指示陳製作收件人的授權書，並着陳將貨物帶往芝麻嶺，可獲取兩萬元報酬。

根據手機紀錄，王浩昇分別向「阿健」和「KK」匯報取貨進度和發送卸貨影片，提及「新豬仔」（即謝姓少年）以為收取淘寶貨物，毋須帶身分證。Nguyen手機對話則提到事敗要收取「安家費」。專家指出，本案檢獲的可卡因市值逾571萬元。

【案件編號：HCCC 398/23】