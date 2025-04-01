港深西部鐵路分拆招標？ 陳美寶稱視投標組合優勢

稱有內地建築標準符歐盟 研採用

鐵路成本效益方面，局方稱估計2038年本地及跨境總客量介乎29萬至35萬人次，至2046年料有38萬至46萬人次。

當局將於下半年邀請承建商提交意向書，計劃2027年招標、2027至2028年動工，2034至2035年深圳段及香港段同步開通。選委會陳紹雄問項目內的香港段和深圳段能否由同一單位施工，以方便統一營運商接手。

陳美寶稱會從意向書了解市場反應，探討可否採取「計劃、建造、營運」一站式合約，或會否有企業傾向負責設計及建造，營運上則伙拍其他營運商，形容當局盼盡早掌握市場脈搏再決定。

實政圓桌田北辰及工聯會議員陸頌雄則問當局在興建時有否一併考慮興建連接洪水橋經人工島至港島西的鐵路（下稱洪港鐵路），田認為若無洪港鐵路，內地旅客搭港深西部鐵路來港後，需在洪水橋站再轉乘屯馬綫出市區，相關安排是「天方夜譚」，又謂屆時「洪水橋附近的人多得你唔少」。陳美寶回應時僅稱在興建港深西部鐵路時會預留彈性。