衛生黑點兩年減85% 大埔西貢「清零」

剩106個 油尖旺最多

副政務司長卓永興稱，今年2月指示各部門審視738個黑點，根據檢視結果，名單696個黑點已改善，可考慮剔除，但當中64個未達持續兩年有改善的標準，仍需保留在名單。

翻查最新名單，大埔原有135個黑點全被剔除，屬各區之最，其次九龍城有81個黑點被剔除，剩餘10個黑點中，半數已獲改善但未達兩年，故仍保留在名單。油尖旺區尚餘23個衛生黑點中，有17個屬已獲改善但未達兩年。

整體而言，106個衛生黑點中，有64個屬已獲改善但未達兩年，餘下42個未標示為已獲改善黑點，當中元朗佔8個、屯門佔6個。市區方面，前中環街市一帶野鳥聚集及環境衛生問題、尖沙嘴海防道臨時街市對面發泡膠箱堆積問題亦未標示獲改善（見表）。

當局稱，計劃開始時有663個黑點，前年1月推出網頁讓市民就黑點回饋意見後，同年7月增至738個黑點；逾九成黑點去年初已有改善，達2022年《施政報告》提及的績效指標。