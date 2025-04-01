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港聞二

關愛隊長者照顧者支援全港推 一年料惠6萬戶

【明報專訊】年過70歲的荃灣居民呂女士說，以往外出總會掛心93歲母親獨自在家，直至獲當區關愛隊轉介安排安裝平安鐘，她跟丈夫外出才安心。政府去年3月於荃灣及南區開始先導計劃，透過區內關愛隊為長者及照顧者提供支援，今日起計劃推展至全港18區。副政務司長卓永興昨稱，預料全港452隊關愛隊於未來12個月可接觸超過6萬戶有需要住戶。

社署去年3月以荃灣及南區為試點，開始「地區服務及關愛隊伍——支援長者及照顧者先導計劃」，由兩區36隊關愛隊透過探訪或接觸，識別有需要的獨老和雙老、護老者及殘疾人士照顧者，並提供各類社福資訊及服務轉介。

荃灣南區試行 轉介街坊裝平安鐘

計劃今日起推展到全港18區，卓永興昨於啟動禮表示，截至今年2月底，荃灣及南區關愛隊共探訪或接觸逾7200個住戶，進行1200次服務轉介，並有逾300人在關愛隊轉介下獲資助安裝平安鐘；預料全港452隊關愛隊未來12個月可接觸逾6萬名有需要住戶。

有荃灣及南區關愛隊代表及服務使用者在啟動禮分享，其中荃灣居民呂女士提到，她跟丈夫均已年過70，共同照顧其93歲的母親，但以往外出總會掛心母親獨留在家，直至關愛隊轉介為他們安裝平安鐘，「教了母親用平安鐘，我們外出才安心」。

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