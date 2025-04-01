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港聞

港聞二

區議員多辦國安活動 有提英領館抗議

【明報專訊】區議員須在工作報告上報去年接獲的意見及查詢數目，本報統計港島4區區議員處理的個案數字，直選區議員平均處理1180宗個案，較地委會界別及委任區議員多逾倍。多名議員在報告闡述國安及國民教育相關工作，如率領市民到英國駐港領事館抗議英國干預23條立法、舉辦兩會精神分享會等。

港島直選者處理個案 多委任地委逾倍

綜觀中西區、灣仔、東區及南區區議員去年接獲的意見及查詢數目，直選區議員平均處理1180宗個案，地委會界別及委任區議員分別平均處理511宗和446宗個案（見表）。以個案總數計，地委會界別及委任區議員人數較多，處理的個案反而較少。港島16名直選區議員去年處理近1.9萬宗個案，地委會界別及委任議員各有32人，分別處理約1.6萬及1.4萬宗個案。

港島去年處理個案最多的區議員是民建聯東區區議員（直選）李清霞，接獲2875宗個案；最少是工聯會灣仔區議員（委任）林偉江，共接獲114宗個案。

區議員須在工作報告羅列去年舉辦的社區活動、與區議會相關的工作，大部分有談及與國安及國民教育相關活動。民建聯東區區議員王志鍾提到，去年2月到英國領事館抗議英國干預《基本法》23條立法。灣仔區議員李碧儀則報告在去年4月舉行「兩會精神分享會」，邀請港區人代陳帆向約100名居民解讀兩會精神和「新質生產力」。

至於區議員匯報其關注的地區議題亦十分多元，除衛生、大廈管理問題，民建聯東區區議員丁江浩亦留意到區內流鶯問題，並多次擺街站向市民宣傳他與警方合力打擊的工作。

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