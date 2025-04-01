明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

區議員工作報告出爐 查閱禁拍攝 民政署稱確保文件真確完整 有議員指程序阻撓

【明報專訊】政府昨日起公開470名區議員上任首年的工作報告，公眾須親身到各區民政處查閱，新登記表格列明不准拍攝文件，可付費複印，有民政處職員透露，不准拍攝為新加入的條文。民政事務總署未有交代是否新措施，表示現時安排可確保文件真確及完整，市民查閱時可筆錄。立法會議員狄志遠質疑是「程序阻撓」，指工作報告應盡量透明、方便查閱，建議在網上公開。

准筆錄 複印需付費每頁1.5元

《區議員履職監察制度指引》列明，區議員每年須向區議會主席提交工作報告，市民昨起可到各區民政處查閱。申請表格列明，「不可以用任何其他方式（包括用手機拍攝）複製查閱的文件」，只能筆錄報告內容，市民需付費複印報告，每頁1.5元。以每份工作報告約15頁推算，複印全體區議員的工作報告需10,575元。

本報記者昨到中西區、灣仔區、東區及南區區議會查閱區議員工作報告，事前須填妥申請表格，填上姓名、聯絡資料、欲查閱的文件等。根據申請表格，除工作報告外，可供查閱的包括區議員辦事處的營運開支償還款額及雜項開支津貼申領表、區議員職員僱傭合約副本、個人利益登記冊等文件。

查閱期間，職員全程在旁監察，並特別提醒不可拍攝文件。中西區民政處職員表明不准抄寫筆記，其餘3區則容許筆錄。民政事務總署回覆查詢時，未有回應禁止拍攝文件是否新安排，但澄清市民查閱文件時可筆錄。總署表示，查閱其他區議會文件的安排相同，禁止自行拍攝文件可讓區議會秘書處記錄哪些文件曾被複印，「確保被複印文件的真確性及完整性」。

公開資料守則：

禁影文件 須提充分理據

根據政府《公開資料守則》「詮釋和應用指引」，如果市民查閱資料時要求拍攝文件或以其他器材製作副本，有關部門可答允要求，倘拒絕要求須提供充分理據，例如複製過程可能損壞有關紀錄。

張欣宇：不敏感毋須設限

狄志遠認為區議員須向公眾問責，質疑當局以行政程序阻撓市民查閱工作報告。對於民政總署的解釋，他說不能理解，認為網上公開報告更能保障其真確，防止有人扭曲報告內容或抄寫出錯。

議員張欣宇表示工作報告屬公開文件，內容並不敏感，查閱時毋須加添限制。二人均建議當局在網上公開報告內容。

至於區議員工作報告內容，港島4區的格式大致相同，均設有5個部分，包括「獲指派的任務及工作指標」、「接獲市民意見或查詢的次數」、「所關注的地區議題及跟進工作」、「曾協助舉辦的社區參與活動」、「其他與區議會諮詢及服務職能相關的工作」。

個別區議會的報告內容略有差異，南區的報告特設章節，要求議員交代宣傳政府政策的工作，包括接受報章訪問或供稿。工作報告重點也反映各區區情，例如海洋公園位處南區，當區大部分議員均談及參與「熊貓經濟」活動；灣仔區舊樓密集，多名區議員匯報大廈管理活動及參與法團工作。

上 / 下一篇新聞

私隱署推指引 助機構用生成式AI 倡訂明准用工具可輸入資訊 業界稱合時
私隱署推指引 助機構用生成式AI 倡訂明准用工具可輸入資訊 業界稱合時
俊思泄12.7萬人資料 4缺失裁違私隱例
俊思泄12.7萬人資料 4缺失裁違私隱例
暫緩簽約未降溫 外交部：市監將審長和賣港口 港澳辦再轉載「撐查」文章
暫緩簽約未降溫 外交部：市監將審長和賣港口 港澳辦再轉載「撐查」文章
區議員多辦國安活動 有提英領館抗議
區議員多辦國安活動 有提英領館抗議
首11月財赤923億 超全年預算
首11月財赤923億 超全年預算
關愛隊長者照顧者支援全港推 一年料惠6萬戶
關愛隊長者照顧者支援全港推 一年料惠6萬戶
衛生黑點兩年減85% 大埔西貢「清零」
衛生黑點兩年減85% 大埔西貢「清零」
港深西部鐵路分拆招標？ 陳美寶稱視投標組合優勢
港深西部鐵路分拆招標？ 陳美寶稱視投標組合優勢
元朗白衣人串謀販毒囚16年8月 官斥利用少年運入港 與7．21案分期執行
元朗白衣人串謀販毒囚16年8月 官斥利用少年運入港 與7．21案分期執行
小額錢債申索各自部分成立 齊惜福裁付建築公司6萬 梁唐青儀或上訴
小額錢債申索各自部分成立 齊惜福裁付建築公司6萬 梁唐青儀或上訴
高級警司涉警總非禮女子 加控至3罪
高級警司涉警總非禮女子 加控至3罪
保華母公司頒令清盤 發展局：不礙工務工程
保華母公司頒令清盤 發展局：不礙工務工程
兩貨機相隔13秒起飛 空管未遵程序被調職
兩貨機相隔13秒起飛 空管未遵程序被調職
償還300萬 精進建築獲撤清盤呈請
償還300萬 精進建築獲撤清盤呈請
林卓廷披露查游乃強 律政司終極上訴今裁
林卓廷披露查游乃強 律政司終極上訴今裁
經營工廈劏房將負刑責 下屆立會呈修例 黃偉綸：現執法迂迴
經營工廈劏房將負刑責 下屆立會呈修例 黃偉綸：現執法迂迴
議員關注簡屋大廈防震防風 何永賢：完全符《建築例》
議員關注簡屋大廈防震防風 何永賢：完全符《建築例》
嘉禾黃埔下周結業
嘉禾黃埔下周結業
提學生內地「輕生」案 鄧炳強批楊穎宇挑撥
提學生內地「輕生」案 鄧炳強批楊穎宇挑撥
全港急症室年內裝防走失系統 醫局引入6項科技 智能氧氣瓶擴至所有服務
全港急症室年內裝防走失系統 醫局引入6項科技 智能氧氣瓶擴至所有服務
扮警屈學生藏毒 中年漢囚30月
扮警屈學生藏毒 中年漢囚30月
一失足一救人 污水廠兩工人同墮井受傷
一失足一救人 污水廠兩工人同墮井受傷
自閉青年辱國旗區旗上訴駁回
自閉青年辱國旗區旗上訴駁回
灣區熱搜：深圳無人機運AED急救行山客 5郊野公園設試點 掃二維碼5分鐘送抵
灣區熱搜：深圳無人機運AED急救行山客 5郊野公園設試點 掃二維碼5分鐘送抵
灣區手記：父嬰室 ／文：尚東美
灣區手記：父嬰室 ／文：尚東美
【Emily】立會日本考察報告逾百頁 未提使費 倡廟街借鏡中華街
【Emily】立會日本考察報告逾百頁 未提使費 倡廟街借鏡中華街
【Emily】朱國強將就檢視小班教學再提議案
【Emily】朱國強將就檢視小班教學再提議案
【Emily】政商鄉後代獲委公職 江旻憓入青年發展委員會
【Emily】政商鄉後代獲委公職 江旻憓入青年發展委員會
【Emily】環團推算七欖耗86萬件即棄餐具 稱欖總推重用杯不果
【Emily】環團推算七欖耗86萬件即棄餐具 稱欖總推重用杯不果
【Emily】東江水供港60年 添馬公園「舞動水滴」
【Emily】東江水供港60年 添馬公園「舞動水滴」
【Emily】漁護署長變身「賣魚明」 sell元朗烏頭讚無泥味
【Emily】漁護署長變身「賣魚明」 sell元朗烏頭讚無泥味