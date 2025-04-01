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暫緩簽約未降溫 外交部：市監將審長和賣港口 港澳辦再轉載「撐查」文章

【明報專訊】長和不會就出售巴拿馬港口一事本周內簽約，昨日集團股價跌3.1%，跑輸大市。中國外交部發言人郭嘉昆昨於例行記者會稱，國家市場監督管理總局注意到有關交易，將依法審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。港澳辦昨再轉載《大公報》文章稱，香港政商界支持依法審查這宗「非一般買賣」，反映事件未有隨長和暫緩簽約而停止發酵。

長和3月4日公布，擬出售包括巴拿馬港口的43港口予美資基金公司貝萊德為首的財團。貝萊德昨打破沉默，集團主席Larry Fink於周年股東函首度評論收購長和港口業務。他稱，隨着集團去年10月完成收購Global Infrastructure Partners（下稱GIP），3月他們發布一項地標式的港口交易公告，透過原則性協議覆蓋23國43個港口。現時全球每20個貨櫃便有一個會途經該等港口。

貝萊德首置評 摩通：地緣政治延簽約不奇

Fink指出，今次收購更找來地中海航運（MSC）集團旗下全球最大貨櫃碼頭營運商之一Terminal Investment Ltd（TIL），一旦落實及完成交易，賣方財團旗下的投資組合便包括約100個港口。他們是知道如何投資及營運該等港口。他稱GIP是幫助基建項目有效率營運的專家，其接手經營倫敦格域機場後，能削減大半安檢時間，給旅客更多時間購物和吃喝並增加盈利，就是好例子。

另外，摩根大通發表報告稱，雖然市場傳出長和叫停簽約出售巴拿馬港口交易，向貝萊德為首財團出售餘下23國43個碼頭的交易涉及的獨家磋商期至7月27日仍有效，就算延長磋商期亦有可能。該行認為，交易因涉地緣政治問題而延遲簽約並不為奇，料長和會盡力和各方持份者解決問題。摩通又說，雖然交易中的港口不在中國，但若交易限制了中國對外競爭力，根據內地法例市監局確可審查，該行並舉例高通2018年買恩智浦的交易也曾受中國監管機構審批。

京專家稱港口涉華船營業額可算到中國

《大公報》昨早一篇報道引述北京漢坤律師事務所資深合規專家解石坡表示，中國反壟斷法規定，交易方上一年度於中國境內營業額逾8億元人民幣，且各方上一會計年度中國營業額合計逾40億元人民幣，就應在交易實施前做反壟斷申報，取得批准才可交易。他稱，由於目標公司是港口，雖都不在中國境內，但仍可能服務中國的客戶或船舶，按照中國反壟斷法，由此產生的營業額是可算到中國，故只要目標公司中國境內營業額逾8億元，交易就應當做反壟斷申報。

相關字詞﹕貝萊德 地中海航運 外交部 長和

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