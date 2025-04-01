俊思泄12.7萬人資料 4缺失裁違私隱例

黑客入侵臨時帳戶 利用漏洞攻伺服器

事故中俊思4台伺服器及5個系統帳戶被入侵，約68GB的資料從俊思的網絡外泄，涉及其營運的兩個會員計劃，共影響12.7萬人的個人資料，包括10萬名ICARD會員、2.7萬名Brooks Brothers會員、14名俊思現職及前僱員等；涉及的個人資料包括會員姓名、電郵、電話、出生月份、性別及國籍，以及僱員護照副本等。

公署調查發現，去年5月4日，黑客入侵俊思同年4月24日在防火牆設立的臨時用戶帳戶，相關帳戶是為供應商作系統緊急遠端支援用途而設。黑客利用相關帳戶取得進入俊思網絡訪問權限，利用一個應用程式伺服器上已終止支援的操作系統的保安漏洞，入侵網域控制器及其他載有個人資料的伺服器。

鍾麗玲：及時刪帳停用舊系統 事故可免

公署首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙稱，公署曾6次查訊並審視俊思提供的資料，認為有四大主因導致事故，包括俊思未在修復系統故障後適時刪除臨時帳戶、使用已終止支援的操作系統、資訊系統欠缺有效偵測措施，以及對資訊系統的保安風險評估及審計不足。

私隱專員鍾麗玲稱，俊思是一間具規模的國際時裝及美容品牌管理及分銷公司，持有及處理大量客戶及僱員資料，調查卻發現事件是人為疏忽及欠缺足夠保安措施引致，若俊思事前及時刪除相關帳戶及停止使用已終止支援的操作系統，事故相當有可能避免。