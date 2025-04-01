私隱署推指引 助機構用生成式AI 倡訂明准用工具可輸入資訊 業界稱合時

鍾麗玲：AI安全屬國安重點 貫徹兩會精神

私隱專員鍾麗玲稱，AI安全是國家安全的重點領域之一，兩會期間明確指出要持續推進「人工智能+」行動，以激發數字經濟創新活力。而為貫徹落實兩會精神及港府發布的《香港創新科技發展藍圖》，故公署發表《指引》協助機構制定內部政策或指引及遵從《私隱條例》規定。被問及公署如何鼓勵機構採用《指引》，她稱公署2月已開展循規審查，會審查60間涵蓋不同行業的機構，今年亦會再辦私隱之友嘉許獎。

《指引》提到，本地機構常使用聊天機械人及語音轉文字等生成式AI工具，提出五大建議內容，涵蓋保障私隱、合法和合道德使用、數據安全，以及訂明僱員違反政策或指引可致後果等（見表）。《指引》亦向機構提供支援僱員的實用貼士，包括定期向僱員傳達政策和指引，確保清楚了解是否獲准及如何使用生成式AI工具、提供培訓和資源以教育如何有效使用等。

冀所有機構用《指引》 推「AI安全」熱線

鍾麗玲預期，本港愈來愈多機構用生成式AI，冀所有機構都採用《指引》。公署昨起推出「AI安全」熱線2110 1155，協助機構採用AI之餘亦保障私隱，公署亦會舉辦AI講座向機構介紹《指引》等內容，並繼續為機構舉辦內部培訓講座。鍾透露，公署今年首兩個月已為28間機構舉辦31場內部培訓講座。

方保僑：免費AI工具趨多 泄資風險增

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，本港愈來愈多機構使用生成式AI工具，不同軟件亦推出各種內置工具，相信不少僱員即使用了亦未必知道實為生成式AI工具。他預期，隨着更多免費生成式AI工具推出，未來本港機構有很大可能面對資料泄漏風險，舉例韓國三星電子前年因應員工將內部源代碼上傳ChatGPT帶來資料外泄風險，及後宣布禁止員工使用生成式AI工具。他提到，部分大型機構已採用《指引》的部分建議，公署推出《指引》是合適時間，協助機構避免僱員使用生成式AI時泄漏資料。

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