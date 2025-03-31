【Emily】小紅書帶紅破邊洲 東壩去皇崗「黑的」索$1800

東壩一度數百人等車 方國珊盼增安全教育

3月22號幾百人喺東壩等車，有「小紅書」網民反問，「（22號）全廣東的人都來破邊洲了嗎」。有人話有的士司機聲稱要額外收700元，亦有網民試過「從東壩打的到福田口岸一共1000港幣」。

方國珊話，噚日聯同警方向遊客同行山者呼籲行山注意事項、介紹的士服務指南等，並與的士、小巴代表溝通希望加強教育喺郊野公園內嘅駕駛安全，例如西貢的士工商聯誼會建議沿路增加避車處，佢將會向水務署、漁護署等反映相關意見。

方國珊提及有唔少內地客到東壩一帶觀光，由落馬洲、皇崗口岸到西貢東壩嘅的士收費一般係398元，佢曾經接到投訴，有「黑的」向乘客索取「天價」1800元去皇崗。佢認為必須打擊有關濫收車費情况，亦呼籲業界自律。

西貢的士工商聯誼會永遠會長李少彬話，「黑的」影響的士業界聲譽，希望政府加強打擊，如加重罰則。佢話東壩一直係觀光熱點，近期人流較多，交通擠塞嚴重；𠵱家有專線小巴同的士兩款交通工具出入東壩，但該處路窄，希望政府增加避車處，以改善道路安全，並紓緩交通擠塞情况。