灣區熱搜：「負二代」承負債家業 無悔高跟鞋換波鞋

「不是說笑」，她解釋，當年父親借錢予深圳做工廠的朋友，「對方說當入股，還讓父親做了法人」。2009年，在台灣開設廣告活動公司的戴維頤收到家中電話，說父親的朋友跑了，公司面臨倒閉，着她回來幫忙。

「永遠記得第一日到深圳還是穿著高跟鞋，公司門口全部是討債的人。」戴維頤說，在承諾會處理事件後，第二天她首先做的是「換對波鞋」。說來輕鬆，公司當時流動資金所餘無幾，連工資都發不出。幸好最大客戶願給她寬限期，「咁大個女未做過廠，但都要頂硬上」。其間她遇上員工偷竊材料、車間主管另起爐灶搶客等倒霉事，也試過硬着頭皮向員工承認春節前發不到全額工資，但福禍總相依，也有看不過眼的廠房業主提醒她有員工手腳不乾淨，也有員工願同甘共苦。

「每次想放棄時 總有好事發生」

花了5年公司才收支平衡，走出逆境。「不止一次想放棄，但很奇怪每次想放棄又會有好事發生。」戴維頤試過開車時失控痛哭，「結果下一秒收到電話，同事談成了生意」。本來對這個家業大可撒手不管，她卻選擇迎難而上，「父親一直教導我們要欠都不能欠薪資，因為背後影響着很多家庭」，或許正是這原因，令她不僅做「負」債的二代，更重要是做「負」責任的二代。

正如當年給寬限期的客戶，這十幾年間一直見證研基精密的成長，「沒想過能走到這一步，那客戶是這樣說的」，戴維頤笑言，也想像過當年如果不接手，繼續在公關界發展會怎樣，「但現在著波鞋都幾好吖」。