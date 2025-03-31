灣區熱搜：港資刀具廠奠行業標準 吸美跟從 原產裁刀轉型獲英國貴人相助 「歐洲宰禽一半用我們」

【明報專訊】「一部屠宰機處理一隻雞要幾多把刀？要52把。」港資廠廣東研基精密五金營運總監戴維頤雙手並用講解如何利用特製切割刀將雞槌起骨，又如數家珍介紹千奇百怪形狀刀片的功用。10多年前她接手時公司瀕臨倒閉，堅持下走出逆境，轉型更獲貴人相助，現時研基精密不單是食品設備刀具細分行業的翹楚，年生意額數千萬元，還為刀具制定產品標準，連美國刀具協會都有意採用。
明報記者 陳子凌
研基精密原本生產裁刀，2017年生產線從深圳搬至江門市江海區。「未搬之前已留意到裁刀市場不斷萎縮，需要轉型，當時聘請了一位對不鏽鋼很熟悉的專才，不鏽鋼最常用在什麼地方？廚房用刀，加上我們本來又是做裁刀的，就決定朝這方向發展。」戴維頤道。
初不達英客要求退款 獲青睞教在歐談生意
轉型之路不易，戴維頤靠的是「以誠待人」，「當年為了接到一個英國客的大單，哪怕有時差，只要收到他電郵都立即回覆，最終談得成」。但她也不諱言，當時公司技術有限，成品多次改善仍達不到對方要求，「做不到當然原銀奉還」，在她眼中很理所當然的本分，卻得到該英國客青睞，「這個客以前從不找內地代工廠的，他說做生意看重的是責任多於利潤，覺得我們的做法很難得」。戴維頤說，對方不單願意繼續合作，還教她怎樣在歐洲談生意，「他在行內十分有地位，我們也間接獲得了名氣，能順利打開更大市場」。為感激其恩，戴維頤一直拒接該英國客競爭對手的訂單，「生意做唔晒的，但恩情一定要記」，遺憾是這位亦客亦師也亦友的英國老先生數年前過世，戴維頤至今仍堅守只做對方家族生意的承諾。
研基精密現時是屠宰及深加工設備的OEM供貨商，研製產品包括家禽、豬牛肉類等的自動屠宰切割機，並會針對客戶需求設計專利產品，例如幫客戶設計出一套可將雞背肉與雞架完全分離的切割機。由研基精密研製的刀種類高達4000多款，更有35項專利，另有6項正申請，客戶包括歐美、東南亞和內地的屠宰及深加工設備知名代理商。「歐洲有一半的家禽屠宰都是用我們的刀。」戴維頤笑道。
檢查質量始知無行業標準 偕科學園建研究中心
雖是刀中翹楚，但戴維頤說，過去曾有客戶回饋稱產品有問題，例如使用一段時間後鋒利度下降等，「我們都不明所以，就想看看是否有行業標準或數據參考，卻發現原來沒有」。及至2020年疫情，難得閒下來的她決定「不如自己弄一套標準」。於是研基精密聯同五邑大學、香港科學園和納米及先進材料研發院，2022年成立刀具研究中心，包括對刀具做平衡、壽命、鋒利度等測試，蒐集數據以及制定刀具標準。戴維頤表示，這是全球首次有相關產品的標準，去年美國刀具協會也同意採用中心的數據，並有意納入為行業標準範疇，「我們今年也會申請灣區標準，作為產品質量保證」。
戴維頤稱，研究中心除有助改良公司出品，研製新刀具，未來還可為其他行業服務，例如環保用的粉碎刀、包裝用的刀模或切膠袋的分切刀。此外，她也正部署與廣東產研院合作成立熱處理中心，「過去我們會將不鏽鋼外包給熱處理工廠，但很多廠不按要求去做，質量往往難保證」，故索性自行組建生產線，固定熱處理重要工作，提高材料效能，保證能按要求生產，甚至進一步突破工藝。熱處理中心預計明年建成，除了自用還可外接訂單。
握高端技術 「關稅加至100%才有影響」
在講求創新科技、新質生產力的時代，戴維頤指出，就算是傳統代工廠，只要手握高端技術便難以被取代，正如關稅問題，因公司產品技術含金量豐富，美國客戶就算多付一些關稅，利潤空間還是很充足，故訂單完全沒減少，「我們有計算過，除非加徵至100%才可能有影響」。