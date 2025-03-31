灣區熱搜：港資刀具廠奠行業標準 吸美跟從 原產裁刀轉型獲英國貴人相助 「歐洲宰禽一半用我們」

明報記者 陳子凌

研基精密原本生產裁刀，2017年生產線從深圳搬至江門市江海區。「未搬之前已留意到裁刀市場不斷萎縮，需要轉型，當時聘請了一位對不鏽鋼很熟悉的專才，不鏽鋼最常用在什麼地方？廚房用刀，加上我們本來又是做裁刀的，就決定朝這方向發展。」戴維頤道。

初不達英客要求退款 獲青睞教在歐談生意

轉型之路不易，戴維頤靠的是「以誠待人」，「當年為了接到一個英國客的大單，哪怕有時差，只要收到他電郵都立即回覆，最終談得成」。但她也不諱言，當時公司技術有限，成品多次改善仍達不到對方要求，「做不到當然原銀奉還」，在她眼中很理所當然的本分，卻得到該英國客青睞，「這個客以前從不找內地代工廠的，他說做生意看重的是責任多於利潤，覺得我們的做法很難得」。戴維頤說，對方不單願意繼續合作，還教她怎樣在歐洲談生意，「他在行內十分有地位，我們也間接獲得了名氣，能順利打開更大市場」。為感激其恩，戴維頤一直拒接該英國客競爭對手的訂單，「生意做唔晒的，但恩情一定要記」，遺憾是這位亦客亦師也亦友的英國老先生數年前過世，戴維頤至今仍堅守只做對方家族生意的承諾。

研基精密現時是屠宰及深加工設備的OEM供貨商，研製產品包括家禽、豬牛肉類等的自動屠宰切割機，並會針對客戶需求設計專利產品，例如幫客戶設計出一套可將雞背肉與雞架完全分離的切割機。由研基精密研製的刀種類高達4000多款，更有35項專利，另有6項正申請，客戶包括歐美、東南亞和內地的屠宰及深加工設備知名代理商。「歐洲有一半的家禽屠宰都是用我們的刀。」戴維頤笑道。

檢查質量始知無行業標準 偕科學園建研究中心

雖是刀中翹楚，但戴維頤說，過去曾有客戶回饋稱產品有問題，例如使用一段時間後鋒利度下降等，「我們都不明所以，就想看看是否有行業標準或數據參考，卻發現原來沒有」。及至2020年疫情，難得閒下來的她決定「不如自己弄一套標準」。於是研基精密聯同五邑大學、香港科學園和納米及先進材料研發院，2022年成立刀具研究中心，包括對刀具做平衡、壽命、鋒利度等測試，蒐集數據以及制定刀具標準。戴維頤表示，這是全球首次有相關產品的標準，去年美國刀具協會也同意採用中心的數據，並有意納入為行業標準範疇，「我們今年也會申請灣區標準，作為產品質量保證」。

戴維頤稱，研究中心除有助改良公司出品，研製新刀具，未來還可為其他行業服務，例如環保用的粉碎刀、包裝用的刀模或切膠袋的分切刀。此外，她也正部署與廣東產研院合作成立熱處理中心，「過去我們會將不鏽鋼外包給熱處理工廠，但很多廠不按要求去做，質量往往難保證」，故索性自行組建生產線，固定熱處理重要工作，提高材料效能，保證能按要求生產，甚至進一步突破工藝。熱處理中心預計明年建成，除了自用還可外接訂單。

握高端技術 「關稅加至100%才有影響」

在講求創新科技、新質生產力的時代，戴維頤指出，就算是傳統代工廠，只要手握高端技術便難以被取代，正如關稅問題，因公司產品技術含金量豐富，美國客戶就算多付一些關稅，利潤空間還是很充足，故訂單完全沒減少，「我們有計算過，除非加徵至100%才可能有影響」。