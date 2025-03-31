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港聞二

11範疇各設業界主管 與網安局互通資訊

【明報專訊】新加坡制度下，除了網絡安全局主責監管，11個關鍵基礎設施範疇會各自設立業界主管（sector lead），由本身規管的政府部門或關鍵機構代表出任，協助監管及協調。新加坡網絡安全局策略及規劃部司長易嘉維解釋，這做法是考慮到每個業界實際運作都不同，一旦發生網絡保安事故，也可共同處理和共享資訊。

新加坡目前11個關鍵基建行業各有業界主管，例如新加坡金管局及公共事業局分別擔任金融及水利的主管。易嘉維受訪時表示，設立原意是制訂網絡安全標準及審計時，要考慮每個業界各自情况及與相應監管機構的關係，同時避免與現行規則衝突，減少營運者的監管成本。

「顧業界情况 減營運者成本」

倘發生網安事故，他說營運者會同時向網絡安全局及業界主管通報，避免業界監管機構推搪不過問。易又說，「在大部分甚至所有情况下都不是立即清楚是不是網絡安全事故，只知道服務受阻」，故營運者會先向業界主管匯報，若懷疑是網安事故，會同時通知主管及網絡安全局。

「電光火石間，人們未必思考太多向誰匯報，或者不同的匯報路線。」易嘉維解釋，「所以我們採取的方法，是在業界主管和網絡安全局間經常會共享消息，甚至當營運者只向網絡安全局匯報，我們都會將資訊告知業界主管。我們鼓勵營運者，匯報時包括各方在內，讓大家都知悉及前來幫忙」。

相關字詞﹕網絡安全 新加坡 網絡安全法 關鍵基礎設施

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