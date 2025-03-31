規管關鍵基建設期限名單有增有減 星：免拉大法網 「沒檢討機制，機構可能永留名單」

名單不公開 公私三七比

新加坡法例與本港一樣，「關鍵信息基礎設施」的營運者具體名單或數目不對外公開。當地《網絡安全法》目前涵蓋11類基礎服務，包括能源、銀行、醫療、保安、政府運作等，下分46類細項，涵蓋監獄保安、行李及貨櫃處理等。根據網絡安全局提供數據，當中約三成是公營，七成是私營企業，後者部分為外資。

稱違規少 與營運者關係好

回顧法例生效至今，易嘉維說，營運者違規及需要執法「非常罕有，甚至從未發生」，他歸功於與營運者保持十分良好的伙伴關係：「當事故發生時，我們關注點不在於追究責任、查找錯處，我們關注的是補救措施及防止再次發生。」他笑言，新加坡作為小國，好處是所有人互相認識，當局經常共享資訊及情報，毋須待出事或違規才聯絡。

《網絡安全法》規定每次指明關鍵基建為期5年。易嘉維表示，從法律角度，無列明時限並非好做法，目前法例時限迫使當局定期重新評估關鍵基建的狀態，包括向營運者詢問防禦措施及必要服務現况，「因為關鍵基礎設施的許多方面如商業模式、市場份額等可能隨時間改變」。他說：「假如指定並無期滿限制，可能會一直保持指定狀態。如果沒有檢討機制，受規管機構可能會永遠留在名單上。」

支票作例 稱規管因時制宜

易表示，過去營運者名單也確有增減，舉例說：「一個真實情况是可能10年、20年前，處理支票的程序和系統很重要，是當時的必要服務，缺少他們，日常運作可能受阻。時至今日，已甚少人用支票，大部分都是網上轉帳等，支票處理系統便不再那麼重要，便不用規管它。」

新加坡去年修例，規定雲端服務供應商及數據中須符合一定基準，當地數碼發展及新聞部也計劃今年推出《數碼基礎設施法案》。負責去年修例的易嘉維解釋，當地高度依賴數碼基礎設施，如雲端及數據中心，需確保資訊安全及韌性。他又稱不能排除日後規管範圍會進一步改變，尤其新技術出現，一旦社會受影響，便可能要規管，同時倘不再依賴某些技術，便可能不用再規管。

「留意守法成本 合理權衡」

易嘉維說：「我們的目的並非要規管愈來愈多、或擴大法律權限……我們背後的原則，是所有事都以風險為本，同時我們很留意守法成本及對必要服務提供者施加的要求。當中要有合理的權衡取捨。」

明報記者 林勵