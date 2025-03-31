多年關心年輕人 時光倒流或想做前線

大學讀工程 覓志向轉攻社工

蔡海偉自覺專長是政策研究和數據分析，未必是前線工作。不過，若時光倒流，他會想成為青少年服務社工；事實上他多年來關心年輕人，包括關注疫後浮現的青少年精神健康問題。

修補關係需時 「勿放棄年輕人」

2019年反修例運動初期，蔡海偉曾撰文呼籲社會用心聆聽年輕人聲音，要更多為孩子的快樂成長和生活好好反思。被問現時政府有否充足聆聽年輕人聲音、對部分年輕人變得「躺平」或不參與社會和政治有何看法，他說「年輕人是我們的未來」，深信「香港人整體很愛惜年輕人，千祈唔好放棄佢哋，要對佢哋有信心，畀機會佢哋，當佢覺得喺成個社會係有份，自然會更積極參與社會」。

至於修補撕裂，蔡海偉認為「修補關係有時非一時一刻可做到」，但不應放棄，冀政府與年輕人互相接納情况能繼續改善。他指政府有制定《青年發展藍圖》，相信亦想促進年輕人發展、參與社會或政府諮詢架構，「但都要雙方面互為影響」，冀年輕人見到政府工作後，對參與政府和社會更有信心，同時政府可給予更多機會。

6年過去，大批參與反修例示威的年輕人被判入獄，他說不少已付出代價，不少民間團體、大學、僱主願意給予機會，冀日後更多僱主採取開放態度，勿放棄這批年輕人。