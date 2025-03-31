心連心定位不同 信社聯不被取代

社聯推動跨界合作

心連心如政府伙伴

蔡海偉認同心連心與政府關係密切，但社聯定位清晰，是民間團體組成聯會平台，透過民間力量推動社會服務發展並改善弱勢社群福祉，與心連心有很大分別。他形容心連心如政府密切伙伴，做許多政府視為重要的工作如社工國情教育，與社聯定位和目標不同，「不覺得大家有好大衝突，也不覺得它會取代到社聯」。

至於心連心成立後，社聯與政府關係有否變化、距離有否變遠，蔡海偉認為與以前分別不大，不擔心關係有何改變，舉例近年推動照護食，政府亦很支持，雙方在銀髮經濟上有許多合作，「我們都是繼續嘗試透過創新、實踐好的項目點子，證明給政府知道是有價值和可行」，深信只要做得好，政府會接納建議。

一向倡議理性 不感政治壓力

新任社聯主席管浩鳴早前表明希望改變社福界抗爭文化。被問有否信心社聯倡議工作不受政治影響，蔡海偉說，管浩鳴可能只是反映部分人對社福界或社工的觀點，而社聯政策倡議向來理性，既掌握社會脈搏，亦明白政府制訂政策的考慮，會繼續了解社會需要和實踐，透過不同方法游說政府採納建議，「看不到有任何政治壓力不想我們做這件事」。

近年政府修例改組社工註冊局、多名社工涉反修例案被控，對於有人質疑社福界成為被整頓目標，蔡海偉表示2019年香港經歷社會事件後，「不論國家或香港政府管治文化都正在改變，大家都在適應」，而現時大家很明白「一國兩制」中「一國」的重要。他強調當年不止社工參與社會事件，而註冊局修例也只是「大家預期到的發展」。