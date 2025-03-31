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卸社聯帥印 蔡海偉引設貧窮線為傲 推過渡房樂齡科技謀突破 遺憾爭全民退保未竟

【明報專訊】大半生在社福界打拼，香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉迎來任期最後一天，明日起退休轉任顧問。回望這33年，由政策研究、提出倡議到推動改變，他視早年成功爭取政府設立扶貧委員會和貧窮線為成就，近年另一突破是「踩過界」推動社會房屋，並將曾看似遙不可及的樂齡科技引入社會服務。不過，他遺憾未能成功爭取全民退休保障，指已錯過推行的黃金時機；他也對貧窮議題念茲在茲，促請政府制訂扶貧目標，保留貧窮線並定期公布貧窮數字。

明報記者 陳柔雅

時針回撥至1992年，蔡海偉加入社聯復康部，數年後短暫「跳槽」，1996年社聯成立政策研究部，他獲時任總幹事許賢發邀請回巢，自此做了連串研究並提出倡議，2013年底升任行政總裁。

昔日貧窮研究引起社會關注，社聯力爭成立扶貧委員會。結果政府於2005年成立扶委會，被蔡海偉視為早年一大成就，仍記得那年那天突獲時任特首董建華接見告知好消息。政府也於2013年公布首條官方貧窮線，藉數字了解貧窮狀况。

指倡議手法隨年月變

由輿論施壓轉為實踐概念

倡議手法隨年月變，蔡海偉見證社聯由發布研究，藉輿論壓力推動政府，到近年嘗試將創新概念落地推行，「證明它有價值和可行性，吸引政府採納」。他認為另一突破是2017年推動社會房屋共享計劃，後來首次利用組裝合成法興建「南昌220」過渡房屋，「打造了整個生態系統」，促使政府推行過渡房屋政策，令不少基層生活改善。

另一突破是將樂齡科技應用在社會服務，他帶領社聯於2017年舉辦首屆樂齡科技展，近年逐步將產品推廣至院舍以至尋常百姓家，幫助長者和殘疾人士。

高齡人口增 實行更困難

指推行全民退保時機已過

若要數算遺憾，蔡海偉說是未能成功爭取設立全民退休保障，不過，政府設立長者生活津貼等，「政策效果與我們想推全民退休，都有七、八成接近，雖然未完全達到目標」。被問應否重啟討論，他指已錯過推行全民退保黃金時機，千禧年代初高齡人口較少，許多人能供款，可令計劃長遠可行性更高，如今推行更困難，「有時政府做政策要有長遠計劃，有時啲野錯過咗係返唔到轉頭」。另一遺憾是未能推動全民醫療保險，惟議題複雜，料需繼續研究。

籲保留貧窮線訂扶貧目標

促定期公布貧窮數字

現屆政府強調精準扶貧，擬棄用舊有貧窮線，改為制定相對扶貧線的分析框架，料明年上半年公布相關工作報告。曾任扶委會成員的蔡海偉認為，政府固然可選擇並支援最有需要的扶貧對象，「但都要有數字先做到精準扶貧」，仍需保留貧窮線和定期公布貧窮數字，並制訂扶貧目標。

與政府交手多年，他有感近年港府管治文化改變，以往重視市民意見和參與，現時強調行政主導，「似乎更着重效率，或希望更快見到政策成效」。但他認為政府非鐵板一塊，以財赤下削減社福機構資助為例，局方很快提出支援措施並與業界溝通。他認為要令政府明白「與業界溝通是可以令它制訂政策更精準、更回應到社會需要」，社福界是政府推動社會服務的最佳拍檔。

在蔡海偉眼中，社聯是個讓他實踐社工信念和推動社會政策發展的獨特地方，歡樂和滿足感比失望和悲哀的時間長。他形容團隊令他放心，認為是合適時候離開，「走得好輕鬆」，也相信接任的陳文宜會帶來新思維，但最不捨一班好同事，許多工作成果「靠我一個人一啲都做唔到」。

他未思索退休大計，會先與妻子到京都賞櫻兩周，「很久沒試過去多於一星期旅行」。他說仍會關心社會發展，或許會寫文章，也想多下廚和學習人工智能，「做番平時做唔到嘅事」，但不傾向從事受薪工作或政府公職。

籲社福界面對削資勿言棄

回首來時路，蔡海偉自言仍愛社工這份工作，日子有高有低，卻仍覺有價值，「希望年輕社工體會到社會工作的價值，全情投入服務社會，當你付出愈多，得着也愈大」，即使面對削減資助困難也不要放棄。

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