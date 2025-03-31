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3月旅客增12% 非內地佔三成

【明報專訊】財政司長陳茂波昨在網誌表示，連串大型盛事推動下，「超級三月」為香港吸引大量訪客，截至上周五，3月接待逾340萬旅客，按年增約12%，包括約96萬非內地旅客（約28%）。陳引述酒店業界表示，旺區酒店最近入住率近九成，形容香港「多處人頭湧湧、車水馬龍」。

Art Basel人流勝去年

陳茂波說，七欖將整個熱鬧氣氛「推上另一個高點」，稱今屆預計錄得破紀錄的14萬人次入場，場內60多個企業包廂早已全被認購，另有不少市民及遊客到各區餐廳或酒吧觀賽。他提到早前舉行的ComplexCon錄3.5萬入場人次，按年增長16%，3天活動總銷售額超過8700萬元；昨日完結的巴塞爾藝術展（Art Basel）入場人次亦預計比去年7.5萬為多。Art Basel昨晚公布，今年貴賓預展及公眾開放日共錄9.1萬訪客。

金融方面，陳茂波稱上周有多個大型會議，包括政府舉辦的「裕澤香江」高峰論壇。他說，與外商交流得到的其中一個回饋相當一致，就是他們認為香港已恢復往日的活力，對香港看法愈趨正面；又說今年以來金融市場氣氛明顯暢旺，加上國家在人工智能等前沿科技不斷有突破，讓國際投資者對香港和內地金融市場重新評估，並加大其投資組合在這區域的配置額度。

陳表示，政府會繼續推動「盛事經濟」，特別是舉辦主題鮮明的大型活動，吸引更多高增值商務客來港。

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