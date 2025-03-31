國泰低飛啟德維港 市民舉機想當年

特別航班編號CX8100客機昨午約4時在機場起飛，約10分鐘後沿中環灣仔一帶進入維港上空，約4時14分飛至啟德主場館一帶上空，身處場館岸邊的市民紛舉機拍攝。客機其後向東飛往將軍澳方向，至北角對出海域上空時，近80名早已登上寶馬山觀景台等候的市民舉機拍攝。客機之後飛往東龍洲一帶海域後掉頭回程。據飛行數據平台FlightRadar24顯示，客機折返至主場館及郵輪碼頭上空時，高度約1175呎。

今次客機飛越維港上空是自啟德機場1998年7月關閉後，事隔26年再有飛機在九龍城住宅區一帶低飛掠過，吸引不少飛機迷及市民在維港兩岸拍攝。

呂太昨偕兩名子女到主場館海旁觀賞客機，她稱以前見過飛機在九龍城上空掠過，「好似用手摸得到」，特意帶子女來感受。曾居於土瓜灣的陳氏夫婦對於再次看到飛機飛越啟德，感到奇妙和親切，稱早年常見飛機飛過頭頂，飛機升降時家中窗戶都會震動，「嬰兒都會被嚇醒」。

警增設臨時限飛區 拘3男

配合今次活動，警方上周五至昨天在維港原有限制飛行區一帶再增設臨時限制飛行區，其間連續3日執法拘捕共3名男子，其中一名60歲男子昨午1時許於紅磡新碼頭街涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」和「操作期間違反操作規定」被捕，警方檢獲一部小型無人機。