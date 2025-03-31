七欖煙火中閉幕 觀眾：氣氛好搵食難 小食亭多午後售罄 羅淑佩：小的改善地方一定有

3日11萬人次 遜預期

七欖賽事昨踏最後一天，吸引逾3.8萬入場觀眾，3日累計達11萬人次，低於欖總預計的13.9萬。賽事晚上7時許完結，運輸署昨夜9時公布，觀眾離場交通大致暢順，其中宋皇臺道的士上落客區在高峰時段輪候人數較多，署方調動的士到場後，候車人龍大致消散。運輸及物流局在facebook發文稱，大部分非預約乘客輪候約15分鐘便可登上的士。

昨日賽事吸引多名高官入場，包括特首李家超、文體旅局長羅淑佩及房屋局長何永賢等。就之前有觀眾指場內「難搵食」並要排長龍，羅淑佩昨午巡視時稱，園方已加強食品供應，自言前日「也排隊排了一輪，才買到漢堡包吃」，相信昨天輪候情况有好轉。她又形容今次七欖「小的改善地方一定有」，包括食物供應、的士數量等。

至於場外嘉年華生意未如理想，羅淑佩認為該處食物安排理想，但可能觀眾集中場館內，未必太熟路或因天雨卻步，認為凡事都有摸索過程，需學習如何吸引更多顧客。

據本報記者昨日觀察，比賽期間主場館內各小食亭續有觀眾大排長龍，下午時分多款食品售罄，惹球迷投訴食品供應不足。本地球迷李先生一行4人帶區旗入場撐港隊，形容新場館設備國際化、氣氛勝大球場，惟小食亭多款食品很早賣清，「試過5樓賣光，讓我們下來（2樓）買，但2 樓也沒有」，且一度輪候近20分鐘才購得食品。

場外檔：人流管制 客不途經

南非球迷Kristy Davis與伴侶入場感受七欖氣氛，稱兩人均是素食者，場內本已難買到食品，素食選擇就更少，「每個選擇都有肉類，我們必須離場才能購買食物」。

另邊廂，場館外「啟德美食海灣嘉年華」的人潮相對稀疏。本地自釀手工啤攤檔店長關先生稱，七欖期間生意遠遜預期，前日生意額僅約3000元，銷情甚至差過上周剛開檔。他指七欖期間主場館外實施人流管制，觀眾入場不會途經檔口，「如何留得住客人呢？」

急救站位置「六七工作人員也不知」

除了投訴食物，球迷麥小姐說，賽事期間接獲電話需到急救站接走同行友人，惟在場內「繞來繞去，問了六七名工作人員也不知道（急救站）在哪」，花近一小時才找到，批評指示不足。

今次是七欖首次移師體育園主場館舉行，昨晚完賽後特別安排閉幕典禮，焦點是旅發局贊助的煙火匯演，看台設置的28個發射點向天空發放25米高的十色煙火，球場草坪亦有多支8米高火焰巨柱，持續逾一分鐘。

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