客戶包括物管醫務集團大學

【明報專訊】智耘科技服務有限公司共同創辦人兼行政總裁許躍奏解釋，雷氣設備若單使用高壓電場並不足夠。雖然病毒沒有外殼，很易殺死；但有些細菌的外殼非常堅硬，而硫化氫、二氧化氮、一氧化碳和二氧化碳等氣體的分子也非常穩定，很難令它們解體。所以還要加上兩片濾網以高頻震動，才能令那些細菌和氣體分子解體。該公司亦憑雷氣設備的獨特設計，在美國、中國大陸和香港獲得一項專利。在2023年的香港資訊及通訊科技獎中，該公司也獲得初創企業（硬件及設備）組別的銀獎。
去年底量產前，雷氣設備的原型機其實已經在中環街市的垃圾房試用了超過3年。原來中環街市以往曾經在其垃圾房試用過多款空氣處理設備，但對於它們去除臭味的效果都不太滿意。後來經科技園介紹，成為該公司的先導客戶。現時該公司在香港共有10餘個客戶，大部分都和物業管理有關，但亦有客戶是連鎖醫務集團。此外，澳門科技大學亦由去年12月開始租用兩部，印尼則有一家工廠購入。
許躍奏指出，理論上，若再提高濾網的震動頻率及電場的電壓，更頑強的細菌及更穩定的氣體的分子也會被解體，所以雷氣設備還有潛力進一步擴大用途。例如將來或許可以安裝在大型船舶或飛機上，來減少發動機的廢氣排放。
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