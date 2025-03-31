客戶包括物管醫務集團大學

去年底量產前，雷氣設備的原型機其實已經在中環街市的垃圾房試用了超過3年。原來中環街市以往曾經在其垃圾房試用過多款空氣處理設備，但對於它們去除臭味的效果都不太滿意。後來經科技園介紹，成為該公司的先導客戶。現時該公司在香港共有10餘個客戶，大部分都和物業管理有關，但亦有客戶是連鎖醫務集團。此外，澳門科技大學亦由去年12月開始租用兩部，印尼則有一家工廠購入。

許躍奏指出，理論上，若再提高濾網的震動頻率及電場的電壓，更頑強的細菌及更穩定的氣體的分子也會被解體，所以雷氣設備還有潛力進一步擴大用途。例如將來或許可以安裝在大型船舶或飛機上，來減少發動機的廢氣排放。