初創研製高端空氣淨化器 高壓電高頻震動殺菌除味

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

智耘科技服務有限公司共同創辦人兼行政總裁許躍奏表示，他們最早在2017年開始研究空氣處理系統。那時他在一家美資科網公司的香港分公司工作，該公司計劃在香港設立一個智慧城市中心，展示風（空調、通風、空氣處理）、火（消防）、水（供水和排水）、電（電力）四方面的先進屋宇裝備。許躍奏發現，當時比較多的空氣處理設備都只是將細菌和氣味過濾，而不是殺死和去除。即使有部分設備具備殺菌和除味功能，但也比較容易在使用一段時間後，因為塵埃積聚而效能大跌。

所以，許躍奏便開始研發能夠殺死細菌和去除氣味的空氣處理設備。2020年許躍奏自舊公司退休後與兩名朋友成立智耘科技。到2021年，該公司研發出它的雷氣空氣殺菌淨化系統原型。2022年該公司成為科技園的培育公司。去年底該公司開始量產產品。今個月中，科技園在創新中心內成立「綠色科技樞紐」，展示多家綠色科技企業的創新方案，該公司也是其中之一。

殺死多種細菌病毒 去除有害氣體

與主流的空氣處理設備相比，雷氣空氣殺菌淨化設備不論是技術原理還是功能，都有頗大分別。先說功能方面，雷氣除了可以殺死空氣中的黑曲霉真菌和大腸桿菌、綠濃桿菌、金黃葡萄球菌、白色念珠菌外，也可以殺死甲型流感病毒H1N1、乙型冠狀病毒1型OC43等。此外，還可以去除硫化氫（H2S）、阿摩尼亞（NH3）、甲醛（HCHO）、二氧化氮（NO2）等有味或有害的氣體，連一氧化碳（CO）和二氧化碳（CO2）也可以減少。

原來，雷氣設備內的第一片和第二片濾網都會以每秒大約5萬次的高頻震動；同時兩者分別帶有很強的負電荷和正電荷，在中間形成一個電壓高達4萬伏特的電場。透過高頻震動和高壓電場雙管齊下，令到多種細菌、病毒和氣體分子解體（變回不同元素的原子）。

濾網熔點高 可用火燒清潔

例如，一氧化碳（CO）會被拆解成碳原子和氧原子。因此，在兩片濾網中間可以看到很多好像碳灰般的顆粒。不過，這些顆粒很少會塞在兩片濾網的小孔內，即使長期使用，空氣流通程度也沒明顯下降。即使每隔18個月才以吸塵機吸走機內的顆粒，也沒有問題。而且，因為上述的細菌和病毒早已經被解體消滅，故不存在二次污染問題，相關工人也沒有什麼風險。只不過，該公司為機構客戶提供服務，會將標準定得高一些，每年都上門一次吸走顆粒（需收費）。相對於現時很多空氣處理系統每隔幾個月就要更換濾網，一年可能要更換2至4次，雷氣設備維護周期明顯較長。

許躍奏又表示，若客戶每日24小時都開動雷氣設備，機內的濾網並不會積聚很多顆粒，吸一下塵就能繼續使用。只是有些客戶並非每日24小時長開，則可能有一些水氣令略多顆粒積聚在濾網內的小孔。遇上這種情形，該公司的員工也會為客戶更換新濾網，並且將舊濾網回收。該公司也可用火燒等方法，將舊濾網積聚的顆粒清潔掉，令它們可以重新使用。因為那些濾網主要由幾種貴金屬製成，熔點高達攝氏1400度，故可以用火燒清潔。

兩型號售價分別6萬和4萬元

濾網熔點高還有另一大優勢。那就是，在火災初起階段，濾網並不會熔掉（即使接觸到小量火屑），令雷氣設備仍可正常運作，發揮去除煙霧作用，爭取較多時間逃生或等待救援。

許躍奏坦言，由於零部件成本高（包括向外採購的高速抽風機，以及自行研發的濾網），雷氣設備的定位相當高端，暫時亦只有商用版。以其中兩個型號BAS-060和BAS-040W為例，前者適用於面積1700平方呎以內的地方，售價約6萬元；後者則適用於面積500平方呎以內的地方，售價約4萬元。不過，兩者非常省電，以抽風機開至最高速計算，前者一日24小時用兩度電，後者則一日用1度電。該公司亦正在和一些家電公司商討合作，希望後者協助修改外觀，以便推出家用版的雷氣設備，同時借助後者的線上和線下渠道銷售。估計家用版將會在今年底或明年初推出。