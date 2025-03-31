社協倡醫療費豁免擴至領長津職津者

政府提出放寬醫療費用減免機制下收入及資產限額，兩人或以上家庭的收入限額由家庭住戶每月入息中位數75%上調至100%，一人家庭放寬至150%；另改用申請公屋的資產限額。

稱二人戶難受惠 籲上調入息限額

社協副主任施麗珊認為門檻仍需調整，目前入息限額採用家庭住戶入息中位數計算，較易令在職一、二人住戶未能受惠，建議改用從事經濟活動家庭住戶每月入息中位數；或沿用家庭住戶入息中位數，但將二人住戶入息限額放寬至中位數125%。

六旬謝婆婆跟兒子在醫院各看3個專科，每人月均醫療費達1000、2000元，料新收費落實後或增至5000、6000元。兩人分別從事清潔及保安，月入共2.3萬元，仍超出優化方案下二人家庭收入限額2.26萬元，未來難獲醫療費減免。

綜援和年滿75歲長津受惠人現可豁免公營醫療費，施麗珊建議將自動豁免對象擴至已通過其他部門經濟審查的人，包括所有正領取長津及職津者，以減省行政工作，便利基層就醫。據社署數字，截至今年1月底本港有近76萬宗長生津個案。

倡增設中下階層5000元封頂線

就全年醫療費1萬元封頂，施麗珊稱相關水平對基層較高，倡為中下階層增設較易觸及的5000元封頂界線，並以減免機制中獲部分減免的人為受惠對象。

公營醫療收費有加有減，政府冀體現能者和輕症共付、改變市民求醫習慣。不少街坊表明反對加價，指窒礙求醫。57歲的莫太說丈夫年初做腎結石手術，雖叮囑他出院後小便有血、血量多要到急症室，但當丈夫出現上述情况時仍為節省180元未往急症室，如未來加價「更加不會去」。她理解醫療費用需上調，但希望政府降低加幅。

施麗珊說對調整各服務收費能疏導多少人往私營市場求醫存有疑問，促政府留意費用調整對基層求醫的影響，適時檢視及調整。