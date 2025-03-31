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許正宇：長和事件無礙吸外資 港澳辦、中聯辦再轉載報道 促長和懸崖勒馬

【明報專訊】長和擬出售巴拿馬港口掀起風波，港澳辦及中聯辦昨再度轉載《大公報》報道，稱社會各界堅定支持國家市場監督管理總局審查交易，促請長和懸崖勒馬，「不要犯歷史性的錯誤」。經民聯立法會議員林健鋒昨呼籲外界「等一等、靜一靜，不要胡亂批評」，先觀望事態發展；財庫局長許正宇則稱，事件「絕無影響」本港吸引外資和家族辦公室。

港澳辦及中聯辦連日轉載批評長和出售巴拿馬港口的文章，長和原計劃本周簽約亦已延期。兩辦昨第六度轉載《大公報》針對交易的報道及文章，引述本港政商界認為是次交易涉及國家安全、市場競爭、國家戰略發展等，社會各界堅定支持國家市監總局依法審查交易，捍衛國家核心利益；報道促請長和「懸崖勒馬，不要配合美國的霸權，不要因小失大，不要犯歷史性的錯誤」。

林健鋒昨接受商台《政好星期天》訪問，認為任何公司投資業務先要有利本地，不過外界難以干預企業運作，指今次事件大家尚未看過合約，「但好多人已經給意見」；他呼籲各界靜待事態發展，「拭目以待，大家不需要太急進看結果是怎樣」，相信各方會妥善處理。

林健鋒籲外界勿亂評 信會妥善處理

許正宇昨接受無綫《講清講楚》訪問時，稱約160間家族辦公室已決定或打算來港，當中近四分之一來自歐美，反映事件絕無影響外資和家辦來港落戶。許認為全球政經日益複雜，投資者需具穩定性、可預見性的地方，香港正正能提供這些要素。

新民黨主席、行會召集人葉劉淑儀前日（29日）在社交媒體撰文，指根據國家《反壟斷法》，內地有權規管涉及境外資產的商業交易，法例亦有維護國安的條文，調查期間不可有交易。她指事件不影響本港高度自治，強調「一國兩制」基礎是國安，商界應警惕扎根香港的企業須考慮國家安全和發展。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）上周五（28日）被問到中國對交易進行反壟斷審查時，稱有留意中方最新行動，不感意外，謂高興看到美國投資者能收購及控制巴拿馬港口。

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