唐狗墮樓重傷 區議員：主人拒付醫費棄養

原日間放養 現由「毛守」接收

警方昨午12時許接獲小巴站長報案，稱有狗受傷伏在上水清濤商場對開行車道。身長約1.5米的啡色唐狗口鼻滲血，相信由商場3樓平台意外墮下。劉鎮海引述警方翻查閉路電視後，稱該狗經停車場抵達戶外平台。劉稱，昨午到場了解時只有警方，受傷唐狗無人處理，遂通知愛護動物協會及毛守救援到場協助。其後攜帶晶片機的義工和愛協到場，查閱晶片資料後，經警方通報漁護署聯絡狗主。狗主曹先生表示，該雄性唐狗約兩歲，日間放養自由活動，晚上懂自行回雞嶺村屋，一直相安無事。

劉鎮海稱狗主到場後因得悉醫藥費高昂，決定棄養。毛守救援之後到場，並將受傷唐狗帶走搶救。毛守義工Kent稱，受傷唐狗除口鼻噴血，亦不能站立和抬頭，經X光檢查發現內出血，昨晚情况穩定，但「仍未過危險期」，「可以做嘅都做咗，希望佢慢慢清醒」。

劉鎮海認為，涉事狗主可能違法，稱寵物主人有責任帶受傷動物求醫，又提醒主人不應放養動物。據《狂犬病條例》，任何人如無合理解釋而棄掉動物即屬違法，最高可囚6個月及罰款1萬元。