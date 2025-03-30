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回應「半夜求醫無選擇」 盧寵茂：逾半第四五類急症病人日間求診

【明報專訊】急症室明年起加價至400元，危殆（第一類）及危急（第二類）病人免費。醫衛局長盧寵茂昨在電台節目回應稱，近日有意見指現時半夜看醫生無其他選擇，盧稱急症室逾半第四（次緊急）、五類（非緊急）病人是在早上8時至下午4時求醫，相信日間時段有其他醫療選擇，而夜間亦有夜診、私家醫生等服務。他又表示不同意「向第三類（緊急）病人加價是道德不正確」，認為5類病人都應該收費，而危殆及危急病人可豁免是要反映急症室的功能。

不同意向緊急病人加價道德不正確

指市民是個人健康「第一責任人」

盧寵茂昨在港台節目《星期六問責》表示，急症室技術含量高、成本高，維持20%的共付率合理。他亦提及，目前第三類病人有約三成需要入院，而第四類病人只有不足一成人最終需住院。他強調，市民是自己健康的「第一責任人」，而急症室亦不是健康問題的「第一接觸點」，籲市民有傷風感冒等不適，應預先計劃求醫，而非到急症室或夜間門診取藥。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌則認為，病人難判斷自己是否有需要使用急症室，而有近一成第四類次緊急病人需入院，該些病人並非不恰當使用急症室，認為政府應研究有關病人的需求，並在社區層面提供相應服務。

另外，有聽衆致電稱自己曾在公院急症室工作，留意到所謂「濫用」急症室的人多為綜援人士，而加價後該群體續豁免收費，質疑加價或未必有效。

盧寵茂回應稱，改革不應針對弱勢群體，沒人想求人幫助，「捐錢的人應該幸福過接受的人」，而未來會轉變公院普通科門診角色為「弱勢群體的家庭醫生」。

質疑醫療通脹說法誤導

病人流向私營生意更好

至於有意見擔心公營醫療收費調整後，私營醫療會「水漲船高」而同步加價。盧寵茂昨在商台節目《政經星期六》質疑有關說法是否誤導，甚至引起公眾恐慌。他表示，如果最終有10%的第四及第五類病人轉看私家醫生，不會令到私營診所即時生意好轉，進而加價。

醫管局行政總裁高拔陞昨在電視節目《有理有得傾》表示，未來研究恆常化急症室退款機制，但會考慮收取「分流費」。對於有醫生憂誤導市民，以為有一萬元封頂機制「就認為將長者放在醫院好過放在安老院」，高拔陞回應稱，若病人因為不想去院舍而住院，則需要視乎個別個案處理，強調若毋須住院卻強行留醫，並不合適。

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