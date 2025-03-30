沈祖堯：AI雖優勝 唯人性不可取代 寄語習醫者僅具知識不可恃 懸壺濟世需同理心

明報記者 鄭律銘

沈祖堯是腸胃肝臟科專科醫生，他說AI已在多方面較人類優勝，以內窺鏡檢查大腸瘜肉為例，部分在若干年後有癌症風險、部分則屬良性，較安全做法當然是全部瘜肉摘除，只割一兩粒問題不大，然而若瘜肉以千粒計，「有殺錯無放過」則有風險，可致出血亦可能割穿腸道，利用AI協助就可作精準診斷。他解釋，每粒瘜肉影像均可放大500倍，可見到微細血管及皮層，運用計算機視覺技術（computer vision）分析比對上百萬張相片後，AI系統可判斷瘜肉的尺寸、在皮層下的深度，辨別惡性、良性轉為惡性的風險如何。

沈續稱，操刀內窺鏡手術，醫生須眼力好、手要定、動作細緻，亦要具備經驗及學識，他笑稱，「今日再叫我做這些手術，可能我手都有些震，我已不太能看清楚導線（guidewire）的位置，但是人工智能不會衰老，可能可以補足很多人類的限制」。AI固然有其利處，但沈說當中有多個隱憂，人類需要思考如何面對。

「人工智能愈叻 人類愈蠢」

「當人工智能愈來愈叻的時候，其實人會愈來愈蠢。」他解釋，技術進步，人類或喪失本來懂得做的事，「deskilling（技術喪失）的過程是一個問題」。他以切盲腸手術為例，現時已普遍微創開刀，但一旦有失誤，醫生仍需用傳統方法處理，「但如醫生忘記怎麼做了，因為已經很久沒人做過打開肚子來做，這樣你就出事了，是不是？」

數據質素亦會影響AI系統的可靠程度，沈舉例，一個用於診斷糖尿病人的系統，如數據集中在富人區蒐集，當用於診斷窮人時就未必有可信結果。同時多個倫理道德問題，社會未有共識如何解決，他舉例，包括治病過程若涉及運用AI診斷，病人需否知情；將病人數據用於AI訓練，又需否取得病人同意等。

科技發展勢不可擋，沈就AI能否取代醫生及護士提出思考。他笑言曾向聊天機械人ChatGPT問此問題，系統就回應「我相信今日我們（AI）未能完全可以取代」，並解釋「主要原因我們（AI）沒有同理心」。

沈回想初出茅廬，「如果我止某病人的血、取出了腫瘤，我就覺得最好他快些出院騰出病牀，讓我可收下一個病人」，他自認為已將病人醫治得很好，但對方出院時「一些感激的氣氛都沒有」。沈後來反思到作為醫者，關鍵不僅在於有否治好病人，「一些病人第一次看病已知我不能令他完全痊癒，我與他走完人生最後一段路，到我認為什麼都做不好時，對方卻很感激。因為他覺得你作為醫生即使束手無策，但願意尊重他作為一個人」。

「醫療既是科學亦是藝術」

沈形容，很多醫療工序可被AI取代，但唯一暫時不能被取替的是「人性」。他形容醫療既是「科學亦是藝術」（both a science and an art），寄語未來有意從醫者：「如果你只有science那一面，你一定被取代……你要兩樣東西都兼顧的時候，這就是你仍然有存在價值的一刻。」