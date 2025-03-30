土拓署斥800萬 創科保育寮屋區

AR呈現合義龍榮華冰室

記者近日在網上發現「傳承館」網站，顯示有「傳承館AR相機」及「AR麒麟服設計遊戲」應用程式，其中前者已上架。應用程式內有茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村3個寮屋區可供選擇，暫時只有「茶果嶺村」可試玩AR功能。用家可點擊不同文物元素，包括「合義龍」龍舟、榮華冰室、傳統麒麟服飾等，有關元素便會在手機畫面出現，用家可下載相關圖片。

土拓署表示，「傳承館AR相機」應用程式讓市民認識上述3個寮屋區一些具標誌性物件，包括麒麟頭等，而利用應用程式拍攝相片時，虛擬物件將出現在相片之中。

茶果嶺社區聯絡中心5月開

將展示3寮屋區歷史

另外，土拓署正在茶果嶺繁華街設置樓高兩層的茶果嶺社區聯絡中心，5月將投入服務，其中2樓設展覽廳名為「傳承館」，將展示3個市區寮屋區的歷史文化展品，亦利用創新科技，例如透過虛擬實境（VR）展品，介紹3個市區寮屋區的歷史故事，以及相關土地平整工程和公營房屋發展計劃資訊。

署方透露，聯絡中心建造和日常營運造價約300萬元；「傳承館AR相機」應用程式及傳承館其他科技展品造價約800萬元，包含研發、立體掃描紀錄、程式編碼、安排網絡下載、維護工作等。

（城市保育）