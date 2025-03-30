茶果嶺拆校 文物評估未涵上鎖範圍 學者質疑忽略建築特色 古蹟辦：已平衡保育與發展

明報記者 蔡穎琳

四山公立學校73年歷史

已荒廢的四山公立學校前身是四山義學，位於觀塘茜草灣（今麗港城一帶），1946年亞細亞火油公司在該址興建油倉，天后宮遷至茶果嶺村現址，1952年在天后宮旁重建四山義學，命名為四山公立學校，至1993年因收生不足停辦。校內「副華民政務司鍾境培堂」、「亞細亞公司堂」等牌匾正是紀念有關人士捐建學校。

2019年《施政報告》提出重建茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區，2022年12月8日古諮會通過茶果嶺村的文物影響評估報告。古諮會當時建議拆卸四山公立學校、茶果嶺鄉民聯誼會等。

促重新評級留印記

學者：非求煞停工程

香港教育大學文化與創意藝術學系副教授劉亮國說，四山公立學校的弧形樓梯扶手、圓拱形窗等設計，屬摩登流線型建築，拆卸學校將令本港失去一座特色建築。她發現當年勘察人員未曾進入學校內部上鎖範圍考察，質疑因此不知其建築特色，令古諮會誤判其文化價值。她說，若原址留校要花更多時間及成本，認為毋須煞停拆卸工程，唯盼古蹟辦重新為四山公立學校評級，在本港歷史留下印記。

工聯會立法會議員鄧家彪上周日與發展局副局長林智文、房協代表、村民代表等到學校觀察。他說，政府當日向持份者解釋，房協擬在項目內興建房屋作安置，受重建影響的居民盼能盡快遷回村內，若為保留四山公立學校臨時「煞車」，重建時間會變長。他希望政府盡量保留建築物元素，例如水磨石扶手，讓市民「打卡」。

古蹟辦回覆稱，審視報告時得悉土拓署聘請的專家顧問團隊撰寫報告前，曾考察四山公立學校，並進入室內未被上鎖範圍視察；基於對該校所掌握資料，審視土拓署報告及擬議緩減措施後，認為報告已平衡保育及發展需要，報告亦獲古諮會採納。

土拓署：學校牌匾等交房協

土拓署表示，專家顧問團隊已符合一貫撰寫文物影響評估報告的流程，曾考察四山公立學校，包括進入室內未被上鎖範圍視察，報告如實反映團隊做法及原因。署方稱工地平整工程完成後，會將學校牌匾、部分建築物料等交予房協。對於如何將文物元素融入房屋項目，房協表示學校拆卸後餘下建築物料等資源，會按實際可行情况積極考慮加以採用和展示，具體安排待日後詳細設計發展項目時敲定。

土拓署表示，政府曾應香港建築師學會要求研究原址保留學校，但興建公營房屋建築成本將大增，涉約3億元額外支出，並會導致工期延長約21個月。承建商正做工地平整工程前期工作，包括在學校天台搭建棚架，以便未來數月拆卸學校。

建築師會嘆拆校可惜

香港建築師學會會長劉文君表示對拆校感可惜。對於原址保留學校會增加建築成本，她說：「嗰個價錢同你保育嘅價值，你係好難咁樣用一個等號，而係你本身呢個城市有幾尊重歷史。」她盼政府汲取今次經驗，又建議保育建築師須參與文物影響評估報告的勘察工作。

（城市保育）