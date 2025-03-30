七欖雨中開天幕 興致無礙歡聲暢 AIRSIDE食肆嘆生意反減

記者昨午2時起在場內觀察，氣氛熱鬧，每當有隊伍得分，場內歡呼聲四方八面傳來，飲食攤檔均有客人排隊，雖曾下細雨，但氣氛未減。觀眾James Chuang已入場觀看七欖約五六年，亦在欖球俱樂部任職，他覺得啟德主場館較香港大球場更能接近球員，後者相比下太細及太舊。他說天幕可開合很好，設計比大球場優勝，因無論天氣如何都可舉辦活動，環顧國際場館大多是上蓋可開合。

遊客場內花千元 讚開天幕漂亮

美國遊客Paul和兒子昨首次到啟德觀賽，他說開天幕後場館景觀更漂亮，他們在場內花費約1000元，包括買啤酒和小食，今日也會繼續入場。

次日賽事昨晚8時結束，觀眾有序離場，不少人往港鐵啟德站方向離開。啟德站旁商場AIRSIDE的食肆表示，生意未受七欖帶動，其中AIRSIDE Cafe經理Jay說，原預估有更多七欖客人光顧，令生意額至少提升10％至20%，最終反較平時周六減少，或是場館附近「美食海灣」分薄客源。日式麵店「橫濱家系町田商店」店員蕭小姐說，昨營業額甚至較平時少約1%至2%，反而前日生意額較過往周五多，她亦認為與美食海灣搶走客人及天雨有關。

「美食海灣」檔主稱生意旺

美食海灣小食攤販店員譚小姐說生意未受天雨影響，昨更較前日多約1.5倍，外籍遊客尤其較前日多，佔整體客人八成，期望今日生意一樣興旺。

警試閉路系統AI分析人流車流

另外，警務處長蕭澤頤昨出席活動後稱，當局昨起在體育園測試閉路電視「公共安全管理系統」，將園區內閉路電視影像，以人工智能分析人流及車流密度，以作風險管理，令交通及人流管制更到位。