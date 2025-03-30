港澳辦再引大公文章 「港商不應向霸權低頭」

文章：冀盡快停交易 否則後果嚴重

港澳辦網站轉載該文章同時貼出《大公報》昨天社評全文的圖像。文章稱《大公報》再次發表社評指出，國家有關部門首次對長和出售港口一事直接表明態度，寥寥數語，蘊含豐富信息，希望有關企業能掂量出這一信息的分量，盡快停止交易，否則後果嚴重。國家市監局日前回覆大公文匯全媒體記者提問時表示，注意到長和擬售巴拿馬碼頭的交易，將依法審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

指企業「裝糊塗」 視好意為批鬥

港澳辦轉載的文章又稱，《大公報》連日一再發表文章，質疑長和的港口交易並非正常商業行為，希望從維護香港和國家發展高度審慎處理，可謂苦口婆心；但有關企業非但聽而不聞，反而搞「公關」伎倆，散佈所謂「在商言商」、政府方面「一早知情並不反對」、交易將在4月2日如期簽約等煙幕，甚至將各方好意規勸視為「文革式批鬥」，企圖誤導視聽；可見這不是對交易存在錯誤認知的問題，而是「揣着明白裝糊塗」，企圖蒙混過關，令人失望。