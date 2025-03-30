港澳辦再引大公文章 「港商不應向霸權低頭」

【明報專訊】接近長和高層消息人士前日表示，原計劃本周三（4月2日）簽約的出售巴拿馬港口交易，本周將不會簽約。港澳辦網站昨再次轉載大公文匯網批評長和出售港口交易的文章，標題為「大公文匯網：港商須有底氣，不應向霸權主義低頭」。文章表示香港社會各界人士支持國家市場監督管理總局依法審查長和交易。文章引述消息稱，長和本周不會簽訂任何協議，香港政商界都希望消息屬實，盼望長和及時回頭是岸。
文章：冀盡快停交易 否則後果嚴重
港澳辦網站轉載該文章同時貼出《大公報》昨天社評全文的圖像。文章稱《大公報》再次發表社評指出，國家有關部門首次對長和出售港口一事直接表明態度，寥寥數語，蘊含豐富信息，希望有關企業能掂量出這一信息的分量，盡快停止交易，否則後果嚴重。國家市監局日前回覆大公文匯全媒體記者提問時表示，注意到長和擬售巴拿馬碼頭的交易，將依法審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。
指企業「裝糊塗」 視好意為批鬥
港澳辦轉載的文章又稱，《大公報》連日一再發表文章，質疑長和的港口交易並非正常商業行為，希望從維護香港和國家發展高度審慎處理，可謂苦口婆心；但有關企業非但聽而不聞，反而搞「公關」伎倆，散佈所謂「在商言商」、政府方面「一早知情並不反對」、交易將在4月2日如期簽約等煙幕，甚至將各方好意規勸視為「文革式批鬥」，企圖誤導視聽；可見這不是對交易存在錯誤認知的問題，而是「揣着明白裝糊塗」，企圖蒙混過關，令人失望。